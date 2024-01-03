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Gergerlioğlu: Yargıtay eliyle Anayasa maddeleri çiğneniyor - Son Dakika
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Gergerlioğlu: Yargıtay eliyle Anayasa maddeleri çiğneniyor

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin, Anayasa maddelerinin çiğnendiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin fiilen bitirildiğini belirtti. Gergerlioğlu ayrıca, tutuklu ve hükümlülerden gelen hak ihlali iddialarının araştırılmasını istedi.

Gergerlioğlu: Yargıtay eliyle Anayasa maddeleri çiğneniyor
03.01.2024 - 18:09,  Güncelleme: 18:10
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin, "Yargıtay eliyle Anayasa maddeleri çiğneniyor. Anayasa Mahkemesi fiilen bitiriliyor. Halkın oylarıyla seçilen bir milletvekili cezaevinde tutularak hakkı kısıtlanıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesinin (AYM) Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına bir kez daha gönderilmesine ilişkin kararını eleştirdi.

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen böyle bir karar alındığını dile getiren Gergerlioğlu, "Yargıtay, inanılmaz bir karar verdi. Bu karar çıldırtıcı ve skandal bir karar. Hukuka uygun olmayan bir karar." ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın ilgili hükümlerinin çok açık olduğunu belirten Gergerlioğlu, aklı, mantığı ve hukuku hiçe sayan bu kararı kınadığını söyledi.

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına da değinen Gergerlioğlu, TÜİK rakamlarının bile hükümetin tahminlerinin üstünde bir enflasyonun yaşandığını gösterdiğini öne sürdü.

Gergerlioğlu, "Sabah ekonomi, akşam ise yargı konkordato ilan etti. Türkiye felç durumda. Yargıtay eliyle Anayasa maddeleri çiğneniyor. Anayasa Mahkemesi de fiilen bitiriliyor. Halkın oylarıyla seçilen bir milletvekili cezaevinde tutularak hakkı kısıtlanıyor." diye konuştu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, çeşitli cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin kendisine gönderdiği, "hak ihlalleri" iddialarına ilişkin bazı mektupları da okuyarak yetkililerden söz konusu iddiaların araştırmasını istedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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