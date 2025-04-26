Gider Muhtarlarla Buluştu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya Milletvekili Gider'in yanı sıra, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörü Ümit Ortan ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk katıldı.

Ayhan Gider, burada yaptığı konuşmada, babasının da muhtar olduğunu ifade ederek, "15 yaşına kadar muhtar çocuğuydum. 23 yaşından beri ilçe tarım müdürlüğü, il tarım müdürlüğü, özel idare genel sekreterliği görevlerinde bulundum. Şimdi de milletvekili olarak karşınızdayım. Yaptığım tüm işlerin tamamı muhtarlarla ilgili. Muhtarların kişisel derdi, talebi olmaz. Muhtarın derdi köyüdür, talebi ise köyün talebidir." dedi.

İlçelere yaptıkları ziyaretlerde muhtarlardan gelen birçok taleple karşılaştıklarını hatırlatan Gider, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımızdan gelen talepleri ilgili müdürlüklerimize iletiyoruz. Onlar bize dönüyor, biz muhtarlarımıza dönüyoruz. Arada yanlış anlaşılanlar oluyor, tam ifade edilemeyenler oluyor. Dedik 'böyle bir toplantı yapalım, muhtarlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını birebir icracı kurumlarımız dinlesin. Şu an cevap verilebilecek konular varsa cevap verilsin, çalışılması gereken yerler varsa çalışılsın'. Böylelikle hizmette bir bütünlük sağlayalım. Tek amacımız ve derdimiz var, köylerimize daha iyi şekilde hizmet etmek."

Gider, Yenice'nin üretim potansiyeli anlamında Çanakkale'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Yenice'den çok daha büyük ilçelerde bu kadar tarımsal üretim olmadığını kaydeden Ayhan Gider, şunları kaydetti:

"Yenice, süt üretiminde birinci ilçemiz. Gerek eski tarım müdürü olarak, gerek milletvekili olarak tespitimi söylüyorum. Yenice köylüsü, Yenice çiftçisi kadar yeni üretim sektörlerine hızla adapte olabilen ikinci bir ilçenin Türkiye'de olduğunu sanmıyorum. Çünkü burada tütün bitti, çok hızlı bir şekilde biber üretimi başladı. Biberde problem yaşandı diyelim, çilek üretimi başlıyor. Eminim ki yarın kesme çiçekten tutun da, tarla balıkçılığı bile yapacak olsak en rahat çalışacağımız yer Yenice olur."