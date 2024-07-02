Giresun'da Vali Yardımcıları ile 2 ilçenin kaymakamı değişti

Politika

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle Giresun Vali Yardımcıları ile 2 ilçenin kaymakamı değişti.

Kararnameye göre, Giresun Vali Yardımcıları Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Vali Yardımcılığı görevine, Davut Sinanoğlu, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevlerine atandılar. Görev yerleri değişen vali yardımcılarının yerlerine ise Giresun Valiliği Hukuk Müşaviri Alpaslan Altınışık, Malatya Vali Yardımcısı Hakan Ezgi ve Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Giresun Vali Yardımcılığı görevlerine atandılar.

Ayrıca, Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinin kaymakamları da değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Ankara Şereflikoçhisar Kaymakamlığı'na, Şırnak Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, Espiye Kaymakamlığı'na, Keşap Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Gaziantep Nurdağı Kaymakamlığı'na, Uşak Eşme Kaymakamı Selin Sarı, Keşap Kaymakamlığı'na atandılar. - GİRESUN