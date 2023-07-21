Gizli toplantı sonrası ilk kez yüz yüze gelecekler! Kılıçdaroğlu'ndan "İmamoğlu ile konuşacak mısınız?" sorusuna yanıt

Seçimlerin ardından CHP'de değişim tartışmaları devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlediğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Dün akşam bir canlı yayına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumartesi günü belediye başkanları ile yapacağı toplantı hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile elbette konuşabileceğini ancak "gizli toplantı" üzerine özel bir konuşma yapmayacağını söyledi.

"KENDİNİ KONUYU AÇARSA AYRI"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Parti Meclisi'ni 2 ayda bir topluyoruz. PM'den teklif geldi ayda bir toplanmak üzere. Biz de öyle yapalım dedik. Belediye başkanlarıyla toplanacağız. Tanju Bey'in geleceğini sanmıyorum. Sayın İmamoğlu ile ilgili zoom toplantısına girmek istemem. Kendisi açarsa ayrı tabi."

TAMAMINI SEYRETMEDİM, GEREK DUYMADIM"

Kılıçdaroğlu, gizli görüşme ile ilgili de şunları söyledi: "Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu.

"ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ"

Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Normal bulmuyorum. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam.

"DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Parti içinde bir kişi genel başkanlığa aday ise gelir başımın üstünde yeri vardır. Kendisini destekleyen arkadaşlarıyla hareket edebilir. Bu bizim geleneğimizde var. Herkes AK Parti'yi gördüğü için orası gibi zannediyorlar biz öyle değiliz. Bu AK Parti'de olsa suç. Adamı linç bile edebilirler. İhraç bile edebilirler. Çünkü orada demokrasi yok. Biz demokrasiyi içselleştirebilen bir partiyiz. Parti meclisi üyeleri genel başkanı eleştirebilirler. Bizim partide hiç kimse eleştirilmez diye bir kural yok. Sağlıklı bir eleştiri siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey. O çerçevede eleştirilere bakarım. Eleştirilerin haklı yönü de olabilir, haksız yönü de olabilir. Konuyu disiplin kuruluna sevketmeyi düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim.

"ZAMAN ZAMAN BU TÜR OLAYLAR OLUR, KRİZ OLARAK GÖRMEYİZ"

Zaman zaman bu tür olaylar olur; kriz olarak görmeyiz. Su mecrasını bulur. Buradaki temel sorun şu. Ülkenin bu kadar ciddi sorunu varken, insanlar perişan halde iken, ekonomi bu halde iken, zamlar almış başını gidiyorken CHP'nin iç sorunlarının tartışma konusu olması beni rahatsız ediyor. Bu konuda bütün arkadaşlarımı uyardım. Elbette eleştirilerini dile getirebilirler. Ama hepsinin ortak hedefi; bu ülkede çok dar bir grup hariç zamlardan perişan oldu.

"TEKRARLANDIĞINDA GEREĞİNİ YAPARIM"

Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur."