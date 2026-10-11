GKRY, Mari Deniz Üssü için 205 milyon euroluk teknik sözleşme imzaladı - Son Dakika
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GKRY, Mari Deniz Üssü için 205 milyon euroluk teknik sözleşme imzaladı

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GKRY, Mari Deniz Üssü'nün genişletilmesi için 6 Ekim'de 205 milyon euroluk projenin teknik çalışma sözleşmesini imzaladı. Projeyle Fransız ve Yunan savaş gemilerini ağırlayacak üssün yanı sıra Baf Hava Üssü'nün ABD katkısıyla modernize edilmesi hedefleniyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de askeri üslerini genişletmek için 205 milyon euroluk deniz üssü projesini hayata geçirmeye hazırlanırken, ABD'nin desteğiyle Baf'taki hava üssünü modernize etmeyi ve Avrupa Birliği'nden 1,2 milyar euroluk savunma finansmanı sağlamayı hedefliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de yabancı ülkelerin askeri kullanımına uygun üs altyapısını genişletmek amacıyla ABD, Fransa ve Yunanistan ile yürüttüğü iş birliğini sürdürüyor. Rum Savunma Bakanlığı, Mari bölgesindeki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün genişletilmesi amacıyla 6 Ekim'de Yunanistan merkezli TRITON ve MARNET şirketlerinden oluşan konsorsiyumla teknik çalışma sözleşmesi imzaladı.

Rum gazetesi Fileleftheros'un haberine göre, yaklaşık 205 milyon euroya mal olması öngörülen proje kapsamında deniz üssünün Fransız, Yunan ve diğer Avrupa ülkelerine ait savaş gemilerini ağırlayabilecek kapasiteye ulaştırılması planlanıyor. Teknik çalışmaların Ekim 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

ABD, Baf'taki askeri üs projesinde doğrudan yer alıyor

Rum yönetiminin yabancı ülkelerle yürüttüğü askeri altyapı projelerinin diğer ayağını Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü oluşturuyor. Fileleftheros, hava üssünün modernizasyonuna ilişkin teknik çalışmanın ABD tarafından üstlendiğini aktarırken, Washington yönetiminin projeye teknik ve mali katkı sağlaması öngörülüyor. ABD'nin katılımıyla yürütülen hazırlıklar kapsamında pistin uzatılması, daha fazla askeri uçağın kullanımına uygun altyapı oluşturulması, büyük uçak hangarlarının inşa edilmesi ve haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Yunan Kathimerini Cyprus gazetesinin haberinde ise Baf Hava Üssü'nün Amerikan askeri uçaklarının kullanımına uygun standartlara yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Fransız ve Yunan savaş gemileri için deniz üssü genişletilecek

Mari Deniz Üssü'nde liman derinliğinin artırılması, büyük savaş gemilerinin yanaşabileceği alanların genişletilmesi ve askeri lojistik altyapısının güçlendirilmesi öngörülüyor. Rum basınında yer alan bilgilere göre, mevcut derinliği yaklaşık 7 metre olan limanın 12 metrenin üzerine çıkarılması değerlendiriliyor. Böylece fırkateyn ve denizaltıların kullanımına uygun altyapı oluşturulması amaçlanıyor. Fransa'nın deniz üssünden yararlanabilecek ülkeler arasında yer aldığı, Yunanistan'a ait savaş gemilerinin de tesisi kullanabileceği belirtiliyor.

Rum yönetiminden 1,2 milyar euroluk silahlanma hazırlığı

Rum lider Nikos Hristodulidis, 2026 yılı hükümet programında Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri kapasitesinin artırılmasını öncelikli hedefler arasında gösterdi. GKRY'nin Avrupa Birliği'nin SAFE savunma finansman mekanizmasından yaklaşık 1,2 milyar euro kaynak kullanmayı hedeflediği belirtilirken, ABD, Fransa ve Yunanistan ile askeri altyapı alanındaki iş birliğini de sürdürdüğü bildirildi.

Rum yönetimi, modernizasyon çalışmalarının askeri faaliyetlerin yanı sıra insani yardım ve tahliye operasyonlarına hizmet edeceğini savunuyor. Tesislerin mülkiyet ve kontrolünün GKRY'de kalacağı belirtiliyor.

Mari Deniz Üssü için 2027 hedefi

Rum yönetiminin yabancı ülkelerle yürüttüğü askeri altyapı projeleri Doğu Akdeniz'deki güvenlik gündeminde yer alıyor. Mari Deniz Üssü için teknik çalışma sözleşmesi imzalanırken, ABD'nin Baf Hava Üssü'nün modernizasyonunda rol üstlenmesi ve Fransa ile Yunanistan'ın deniz üssünden yararlanmasının planlanması, Rum yönetiminin yabancı ülkelerle askeri iş birliğini genişletme hazırlıklarını ortaya koydu. Mari Deniz Üssü'nün genişletilmesine ilişkin teknik çalışmaların Ekim 2027'de tamamlanması hedeflenirken, yaklaşık 205 milyon euroluk inşaat projesinin henüz uygulama aşamasına geçmediği bildirildi.

Kaynak: İHA
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