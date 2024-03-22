Gökhan Zan\'ın adaylığını çeken TİP Hatay\'da DEM ve EMEP Partisi\'nin adaylarını destekleyecek

Bakan Güler: "Yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Bakan Güler, yapılan operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Güler, şehit ve gazilerin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesinin en temel hedefleri olduğunu ifade etti.