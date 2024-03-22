Gökhan Zan'ın adaylığını çeken TİP Hatay'da DEM ve EMEP Partisi'nin adaylarını destekleyecek - Son Dakika
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Politika

Gökhan Zan'ın adaylığını çeken TİP Hatay'da DEM ve EMEP Partisi'nin adaylarını destekleyecek

Gökhan Zan\'ın adaylığını çeken TİP Hatay\'da DEM ve EMEP Partisi\'nin adaylarını destekleyecek

Ses kayıtları ve 3 milyon dolar pazarlığı derken Gökhan Zan'ın adaylığını çeken Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'da kimi destekleyeceği belli oldu. Buna göre, Türkiye İşçi Partisi Hatay'da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin adaylarını destekleyecek.

22.03.2024 07:35  Güncelleme: 07:40
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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığından desteğini çeken Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'da kimi destekleyeceği açıklandı.

DEM PARTİ VE EMEP DESTEKLENECEK

Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri DEM Parti ve EMEP'in adaylarını destekleme kararı aldı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI ADAYLARI KİM?

İttifak bileşenlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu'yken, EMEP Partisi'nin adayı ise Halil İmrek.

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SON DAKİKA: Gökhan Zan'ın adaylığını çeken TİP Hatay'da DEM ve EMEP Partisi'nin adaylarını destekleyecek - Son Dakika
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