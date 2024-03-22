Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığından desteğini çeken Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'da kimi destekleyeceği açıklandı.
Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri DEM Parti ve EMEP'in adaylarını destekleme kararı aldı.
İttifak bileşenlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu'yken, EMEP Partisi'nin adayı ise Halil İmrek.
Son Dakika › Politika › Gökhan Zan'ın adaylığını çeken TİP Hatay'da DEM ve EMEP Partisi'nin adaylarını destekleyecek - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'de projelerin yarışması gerektiğini belirterek, İzmir'in kazanacağını söyledi. Dağ, seçim çalışmalarında son 9 güne girildiğini ve adayların ilçelerinde büyük katkılar sağlayacaklarını ifade etti.
AB liderleri, Gazze'deki insani trajediye rağmen ilk defa ateşkes çağrısı yaparken, Ukrayna'ya askeri destek için dondurulan Rus varlıklarının kullanılması ve Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Bakan Güler, yapılan operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Güler, şehit ve gazilerin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesinin en temel hedefleri olduğunu ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu. Bakan Güler, yapılan operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirtti ve Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.
Üni Aktif Genç Liderler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Bayburt' etkinliğinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin sorularını yanıtladı ve Türkiye'nin milli savunma vizyonunu paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış" "CHP'li yönetimi en iyi bilen, eziyetler çeken Yeniden Refah Partisi seçmenimizdir" "İhtiyaç sahibi tüm emeklilere her ay 2 bin 500 TL" "İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız ve...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış" "CHP'li yönetimi en iyi bilen, eziyetler çeken Yeniden Refah Partisi seçmenimizdir" "İhtiyaç sahibi tüm emeklilere her ay 2 bin 500 TL" "İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız ve...
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