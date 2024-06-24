CHP'nin Hazine ve Maliyeden sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile Bakan Mehmet Şimşek'in görüşmesi, 4 saat 15 dakikanın ardından sona erdi. Şimşek, Karatepe'yi kapıda uğurladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe bir araya geldi. Karatepe'yi bakanlığa girişinde Bakan Şimşek ve Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya karşıladı. Uzun süre devam eden görüşmede Karatepe'nin, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirmesi bekleniyordu.
14.15 civarında sona erdi. Söz konusu zirve, CHP- Kabine görüşmeleri arasındaki en uzun görüşme oldu. CHP heyeti, görüşmeden "Kırmızı bir dosya" ile ayrıldı. Karatepe, görüşmenin ayrıntılarını CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.
Görüşmenin en önemli gündemlerinden biri asgari ücrete temmuzda zam yapılması oldu. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada yer aldı.
Gölge Bakan Yalçın Karatepe zam için nasıl kaynak bulunacağının formülünü de Bakan Şimşek'e anlattı.
Karatepe, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor da hazırladı. CHP'li Karatepe ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı'na sundu.
Son Dakika › Politika › Gölge bakan Karatepe ve Bakan Şimşek'in 4 saatlik görüşmesi sona erdi! Kırmızı dosya detayı dikkat çekti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)