3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

Kurban Bayramı'na iki ay kala Çorum'da büyükbaş hayvanları çamurda bırakıp hareketlerini kısıtlayarak kilo almalarını sağlayan işletmenin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

CEZA KESİLDİ

Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına açıkça aykırı davranışlar içeren görüntüler üzerine Bakanlığımız tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum il Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından işletmede gerekli denetimler gerçekleştirilmiş; ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulanmıştır."

İHMAL VE KÖTÜ MUAMELE KABUL EDİLEMEZ

"Ayrıca işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahaleler yapılmış, bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."