3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi

Haberin Videosunu İzleyin
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
11.03.2026 10:12  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
Haber Videosu

Bir süre önce gündeme gelen ve büyük tepki toplayan görüntüler sonrası ilgili bakanlık hızla harekete geçti. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, durumun ciddiyetle takip edildiği ve gereken adımların atılacağı belirtildi.

Kurban Bayramı'na iki ay kala Çorum'da büyükbaş hayvanları çamurda bırakıp hareketlerini kısıtlayarak kilo almalarını sağlayan işletmenin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

CEZA KESİLDİ

Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına açıkça aykırı davranışlar içeren görüntüler üzerine Bakanlığımız tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum il Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından işletmede gerekli denetimler gerçekleştirilmiş; ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulanmıştır."

İHMAL VE KÖTÜ MUAMELE KABUL EDİLEMEZ

"Ayrıca işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahaleler yapılmış, bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı, Güvenlik, Politika, İnceleme, Çorum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika 3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Ahmet:
    bunlara sorsan elhamdülillah müslümanız derler 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:11
Galatasaray tarih yazıyor UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray tarih yazıyor! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
07:37
Tarihi zafere gölge düşüren detay Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
06:52
Kim’den dünyaya büyük gözdağı Görüntüleri yayınladılar
Kim'den dünyaya büyük gözdağı! Görüntüleri yayınladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:45:37. #.0.4#
SON DAKİKA: 3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.