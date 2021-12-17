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''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı! - Son Dakika

''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!

17.12.2021 13:53
''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması 22 Aralık'ta genel başkanlara sunulacak. Heyet adına konuşan İYİ Parti'li Bahadır Erdem, herhangi bir konuda anlaşmazlık olmadığının altını çizdi.

Muhalefetin ' 'Parlamenter Sistem'' çalışması 22 Aralık'ta genel başkanlara sunulacak CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışması 22 Aralık'ta genel başkanlara sunulacak.

Muhalefet partilerince görevlendirilen temsilciler, yasama, yürütme ve yargı temel ayaklarından oluşan ''Parlamenter Sistem'' çalışmasını tamamladı. Bugün video konferans yöntemiyle toplantı yapacak heyet, 21 Aralık Salı günü son kez bir araya gelerek, taslak metni dil ve anlatım yönünden ele alacak. Toplantının ardından metin, 22 Aralık Çarşamba günü heyette temsilcisi yer alan 6 siyasi partinin genel başkanlarına sunulacak. Taslak metin, partilerin ilgili kurullarında görüşüldükten sonra 6 siyasi partinin genel başkanı ocak ayında bir araya gelerek metni müzakere edecek. Onaylanan metin ise kamuoyuyla paylaşılacak.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Heyet, yasama, yürütme ve yargı temel ayaklarından oluşan çalışma kapsamında görüştüğü 58 başlıkta uzlaştı. Heyet ayrıca 'Demokratik Sistemin Temel Esasları' ana başlığındaki temel hak ve hürriyetler, ifade toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, basın özgürlüğü, RTÜK'ün yapısı, çevre hakları, kamu yönetiminde esas alınacak ilkeler, kamuya alım süreçlerinde liyakat ve mülakat, yolsuzlukla mücadele ve Siyasi Etik Kanunu gibi konularda da mutabakata vardı.

UYUMLU VE İYİ NİYETLİ ÇALIŞMA

Heyette yer alan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, çalışmanın 21 Aralık'ta biteceğini ve sonrasında genel başkanlara sunulacağını söyledi. Çalışma kapsamında görüşülen tüm başlıklarda uzlaşıldığını belirten Erdem şu sözleri kaydetti: "6 muhalefet partisi Türkiye'nin yeni hazırlanacak anayasasının temel ilkelerinde uzlaştı. Uzlaşmadığımız herhangi bir konu yok. Son derece uyumlu ve iyi niyetli bir çalışma oldu. Bazı konularda farklı bakış açılarımız vardı ama bu her temel ilkede ortak noktaya gelmeyi engellemedi."

''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı!

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Son Dakika Politika ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışması tamamlandı! - Son Dakika


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