Güler ve Hasanov Bakü'de Görüştü - Son Dakika
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Politika

Güler ve Hasanov Bakü'de Görüştü

Güler ve Hasanov Bakü\'de Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'da askeri iş birliğini görüşmek üzere Hasanov ile bir araya geldi.

24.09.2024 22:28
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. 5. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifaka dayalı konular ele alındı. Bakanlar, iki ülke arasındaki askeri, askeri-teknik, askeri eğitim ve askeri tıp alanlarındaki iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek aynı zamanda bölgesel güvenlik ve diğer konular üzerine de görüş alışverişinde bulundular.

Hasanov, Savunma Sanayii Başkanı Görgün ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, daha sonra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün başkanlığındaki heyetle de bir araya geldi. Türkiye'nin önde gelen askeri sanayi şirketlerinin yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, ortak askeri-teknik projelerin her iki ülkenin savunma gücünü daha da pekiştireceğine duyulan güven ifade edildi. Görüşmede ayrıca yeni işbirliği fırsatları ve perspektifleri de ele alındı. Görüşmenin sonunda askeri-teknik işbirliğine ilişkin çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Görüşmede, Azerbaycan Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Agil Gurbanov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutan Vekili Korgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan Savunma Bakanı Danışmanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Türkiye Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer de hazır bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güler ve Hasanov Bakü'de Görüştü - Son Dakika

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