Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO karargahında Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin ile görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL
Son Dakika › Politika › Güler ve Vautrin NATO'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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