Güler ve Vautrin NATO'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Güler ve Vautrin NATO'da Bir Araya Geldi

Güler ve Vautrin NATO\'da Bir Araya Geldi
18.06.2026 13:07
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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO karargahında Fransa Ordular Bakanı Vautrin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO karargahında Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin ile görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güler ve Vautrin NATO'da Bir Araya Geldi - Son Dakika

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