Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: Akdeniz\'in yükselişi devam edecek

Politika

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Merkezi Hükümet ile yerelde sağladığımız güç birliği sayesinde Akdeniz şahlandı ve inanıyorum ki bu yükseliş, yeni dönemde de hızla ve kesintisiz devam edecek" dedi.

Gültak, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte, 'topraktan geleceğe' sloganıyla düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi' konulu toplantıya katıldı. Zirvenin ardından Bakan Yumaklı, Başkan Gültak ve beraberlerindeki heyet, Akdeniz Belediyesinin geleneksel hale getirdiği balık festivali ile adını artık tüm dünyanın bildiği şirin bir balıkçı kasabası olan Karaduvar Mahallesi'ne geçti.

"Akdeniz'i şaha kaldırıyoruz"

Bölgeyi ziyaretinde, Akdeniz'de 5 yıllık hizmet sürecine ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Başkan Gültak, "Karaduvar Mahallemizin, denizcilikte önemli rotalar arasına yer almasını sağlayacak olan Balıkçı Limanı Projesi ile kapasite ve işlevselliği artacak, yapılacak değişiklik ve yeniliklerle daha büyük gemiler artık bu limana yanaşabilecek. Diğer yandan Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi, bereketli topraklarımıza kadınların elinin değdiği özel projelerimiz, ata tohumu üretimi, gençlerimiz ve çocuklarımızın eğitimine sağladığımız destekler, spor yatırımlarımız, gençlere ve kadınlara yönelik meslek edindirme projelerimiz ve istihdamlarının arttırılmasına yönelik örnek projelerimiz ve daha nice hizmetlerimiz sayesinde Akdeniz'i şaha kaldırıyoruz" dedi.

"Akdeniz'in kaybolan yıllarını hizmetlerle taçlandırıyoruz"

Yerel yönetimler ile merkezi hükümetin iş birliği içerisinde olmasının önemine de değinen Başkan Gültak, "Merkezi hükümetimizle gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birliği sayesinde Akdeniz ilçemizi hak ettiği ve layık olduğu yerlere kararlılıkla taşıyoruz. Akdeniz'in kayıp yıllarını, hükümetimizin desteği, bizlerin vizyonu ve kararlılığıyla eser ve hizmet siyaseti ile taçlandırıyoruz. Karaduvar Sahil Düzenlemesi, 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin en güzel Millet Bahçesi, etap etap büyüyen Akdeniz'in ilk ve tek kentsek dönüşüm projeleri ile Akdeniz'i layık olduğu zirveye taşıyoruz. Artık hiç kimse daha önce kapatıldığı kabuğun içerisinde tutamaz" ifadelerini kullandı.

"Barış, huzur ve kardeşlik yeniden kazanacak, geleceğe yolculuğumuz sürecek"

Akdeniz'de yeni dönemde hizmet ve projelerle hayatın her alanında şaha kaldıracaklarının altını çizen Başkan Gültak; "Akdeniz'e dair özel ilgi ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, değerli bakanlarımız ve kıymetli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde tarihi yatırımlarla Akdeniz'in geleceğe yolculuğu kesintisiz şekilde ve hızla sürecek. Akdeniz'de yine, yeniden, barış, kardeşlik ve huzur kazanacak. Akdeniz'de yine, yeniden, çocuklar, gençler, kadınlar kazanacak. Akdeniz'de kaybeden olmayacak, hepimiz kazanacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN