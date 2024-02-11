Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: Akdeniz\'in yükselişi devam edecek

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Merkezi Hükümet ile yerelde sağladığımız güç birliği sayesinde Akdeniz şahlandı ve inanıyorum ki bu yükseliş, yeni dönemde de hızla ve kesintisiz devam edecek" dedi.
Gültak, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte, 'topraktan geleceğe' sloganıyla düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi' konulu toplantıya katıldı. Zirvenin ardından Bakan Yumaklı, Başkan Gültak ve beraberlerindeki heyet, Akdeniz Belediyesinin geleneksel hale getirdiği balık festivali ile adını artık tüm dünyanın bildiği şirin bir balıkçı kasabası olan Karaduvar Mahallesi'ne geçti.
"Akdeniz'i şaha kaldırıyoruz"
Bölgeyi ziyaretinde, Akdeniz'de 5 yıllık hizmet sürecine ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Başkan Gültak, "Karaduvar Mahallemizin, denizcilikte önemli rotalar arasına yer almasını sağlayacak olan Balıkçı Limanı Projesi ile kapasite ve işlevselliği artacak, yapılacak değişiklik ve yeniliklerle daha büyük gemiler artık bu limana yanaşabilecek. Diğer yandan Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi, bereketli topraklarımıza kadınların elinin değdiği özel projelerimiz, ata tohumu üretimi, gençlerimiz ve çocuklarımızın eğitimine sağladığımız destekler, spor yatırımlarımız, gençlere ve kadınlara yönelik meslek edindirme projelerimiz ve istihdamlarının arttırılmasına yönelik örnek projelerimiz ve daha nice hizmetlerimiz sayesinde Akdeniz'i şaha kaldırıyoruz" dedi.
"Akdeniz'in kaybolan yıllarını hizmetlerle taçlandırıyoruz"
Yerel yönetimler ile merkezi hükümetin iş birliği içerisinde olmasının önemine de değinen Başkan Gültak, "Merkezi hükümetimizle gerçekleştirdiğimiz güçlü iş birliği sayesinde Akdeniz ilçemizi hak ettiği ve layık olduğu yerlere kararlılıkla taşıyoruz. Akdeniz'in kayıp yıllarını, hükümetimizin desteği, bizlerin vizyonu ve kararlılığıyla eser ve hizmet siyaseti ile taçlandırıyoruz. Karaduvar Sahil Düzenlemesi, 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin en güzel Millet Bahçesi, etap etap büyüyen Akdeniz'in ilk ve tek kentsek dönüşüm projeleri ile Akdeniz'i layık olduğu zirveye taşıyoruz. Artık hiç kimse daha önce kapatıldığı kabuğun içerisinde tutamaz" ifadelerini kullandı.
"Barış, huzur ve kardeşlik yeniden kazanacak, geleceğe yolculuğumuz sürecek"
Akdeniz'de yeni dönemde hizmet ve projelerle hayatın her alanında şaha kaldıracaklarının altını çizen Başkan Gültak; "Akdeniz'e dair özel ilgi ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, değerli bakanlarımız ve kıymetli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde tarihi yatırımlarla Akdeniz'in geleceğe yolculuğu kesintisiz şekilde ve hızla sürecek. Akdeniz'de yine, yeniden, barış, kardeşlik ve huzur kazanacak. Akdeniz'de yine, yeniden, çocuklar, gençler, kadınlar kazanacak. Akdeniz'de kaybeden olmayacak, hepimiz kazanacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. Arsenal, bu sonuçla üst üste dördüncü kez kazanarak puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Politika › Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: Akdeniz'in yükselişi devam edecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?