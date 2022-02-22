Gültak: "Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Gültak: "Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor"

22.02.2022 14:58
Gültak: "Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor"

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesinde bulunan taziye evinin alt katını Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsis ettiklerini belirterek, mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği sağlık hizmetini...

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesinde bulunan taziye evinin alt katını Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsis ettiklerini belirterek, mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği sağlık hizmetini mart ayından itibaren almaya başlayacakları müjdesini verdi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, yeniden hız verdiği mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Özgürlük Mahallesi sakinleriyle buluştu. Gültak'a, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Özgürlük Mahallesi Muhtarı Ömer Erguvan da eşlik etti.

"Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilip, 2 doktorlu aile hekimliği kurasına eklenecek"

Gültak, burada yaptığı değerlendirmede, Özgürlük Mahallesinin Çay, Çilek ve Hal mahallelerinin arasında kalmış bir yerleşim alanı olduğuna dikkat çekti. Gültak, "Burada yaşayan anneler, yıllarca çevre mahallelerdeki sağlık ocaklarına gitmek, çocuklarını oralara götürmek zorunda kalmış. Nereden bakarsanız arada 1,5-2 kilometre mesafe var. Tabi bunun yazı var, kışı var. Düşünün bir anneyi, çocuğu ateşlenmiş, 2 kilometre yürüyecek, çocuğunu doktora muayene ettirecek, ilacını alacak ve evine dönecek. Bu büyük bir zorluk" dedi.

Başkan Gültak, bugüne dek birçok kişinin, mahallede sağlık ocağı yapılacağına dair sözler verdiğini belirterek, "Bizler de seçildiğimizde bunun sözünü verdik. Uzun zaman araştırdık. Maalesef imar sıkıntılarından kaynaklı yer bulamadık. O zaman 'şu anki taziye evimizin alt katını yeniden düzenleyelim' dedik ve konuyu Sağlık Müdürlüğümüz ile görüştük. Aile hekimliğinin yapılabilmesi için belli standartlar var. Biz de bu standartlara göre binayı bitirdik. Şimdi aldığım bilgiye göre bina 1 hafta içinde bitiyor. Sağlık İl Müdürümüz ile de konuyu görüştüm. Hızlı şekilde buranın Sağlık Müdürlüğüne bilabedel tahsisini yapacağız. Onlar da önümüzdeki mart ayında 2 doktorun hizmet vereceği şekilde aile hekimliği kurasına koyacaklar. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içinde de sağlık ocağımızı mahalle sakinlerinin hizmetine açmış olacağız" diye konuştu.

"12 dönüm üzerinde bir parkı Özgürlük Mahallemize kazandırdık"

Özgürlük Mahallesinde park ve yeşil alan sıkıntısı olduğunu da kaydeden Gültak, "Devlet Demiryollarından kiraladığımız yerle birlikte 12 dönümün üzerinde bir alanı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen vasıtasıyla mahallemize kazandırmış olduk. Spor ve dinlenme alanlarından mescidine kadar çok güzel bir park oldu. Parkın asfaltı ve altyapısı da değişti. Kadınlar ve çocuklarımız memnun. Nihayetinde 12 dönümlük bir araziyi Özgürlük Mahallemize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Üç yılda söz verdiğimiz büyük projelerin çoğunu tamamladık"

Seçimlerin üzerinden geçen 3 yılda büyük projeleri tamamladıklarını da vurgulayan Gültak, "Çay Mahallesinde TOKİ inşaatı bitti. Tahmin ediyorum 2-3 hafta içinde de hak sahipleri ile görüşmeler başlayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un programının da uygun olduğu bir tarihte Barış Mahallesinde TOKİ projesinin temelini atıyoruz. Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili projede hızla ilerliyoruz. Aquaparkı, yarı olimpik havuzu, aşevi ile Mersin'in en güzel gençlik merkezlerinden biri olacak Yılmaz Güney Parkı bitmek üzere. Kalan projeleri de 2 yıl içinde bitireceğiz. Böylelikle Akdeniz'de yaşayan özellikle Kürt, Arap ve Yörük kardeşlerimize verdiğimiz sözlerin de çoğunu yerine getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Muhtar Erguvan da mahalleye kazandırılan ve yapılmakta olan hizmetler dolayısıyla Başkan Gültak, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine teşekkür etti; devam eden hizmetlerin tamamlanmasını tüm mahalle olarak sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Ziyaretinin sonunda Gültak, mahalle sakinleri ve esnafı ziyaret etti, karşılaştığı küçük çocukları da hediyelerle sevindirdi. - MERSİN

Gültak: Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor
Gültak: Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor
Gültak: Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor

YORUMLAR
500
Gültak: 'Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor' Gültak: "Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor" Lisanssız akaryakıt satarken yakalandılar Lisanssız akaryakıt satarken yakalandılar Mezitli Belediyesi Hizmet Binası, Mimarlar Odası Dergisinde Mezitli Belediyesi Hizmet Binası, Mimarlar Odası Dergisinde

Özgürlük, Akdeniz, Mersin, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gültak: 'Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir savaş durumu için: Tedbirlerimizi alıyoruz
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:44 Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gültak: "Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement