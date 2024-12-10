Gümrüklerde Dijitalleşme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gümrüklerde Dijitalleşme Çağrısı

DEVA Partisi'nden Hasan Karal, gümrüklerin dijitalleşmesi ve modernizasyonu gerektiğini vurguladı.

10.12.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, "Gümrüklerde dijitalleşme yaygınlaştırılmalı, modernizasyon projeleri devreye sokulmalı." dedi.

Karal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin bazı sınır kapılarında sorunlar yaşandığını belirten Karal, Ardahan ve Artvin illerinde bulunan gümrük kapılarında tırların günlerce bekletildiğini, ihracatçıların büyük kayıp yaşadığını ve tır şoförlerinin insan onuruna yakışmayan koşullara maruz bırakıldığını öne sürdü.

Ardahan ve Artvin sınır kapılarında, bekleme süreleri uzadıkça ortaya çıkan ekonomik kayıpların ve insani mağduriyetlerin de giderek arttığını dile getiren Karal, bu sorunları çözmek için somut bir adımın atılmadığını savundu.

Söz konusu gümrük kapılarında yaşanan sorunların başında yetersiz altyapı ve dijitalleşme eksikliğinin ön plana çıktığını anlatan Karal, şöyle konuştu:

"Gümrüklerde dijitalleşme yaygınlaştırılmalı, modernizasyon projeleri devreye sokulmalı. Dijitalleşme sürecinin tamamlanması, gerekli bilişim altyapısının güçlendirilmesi, tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacaktır. Tam anlamıyla dijitalleşme için yasal ve teknolojik düzenlemelerin sürdürülmesi önem arz etmekte. Gümrüklerdeki personel sayısı artırılmalı ve vardiya sistemi daha etkin hale getirilmeli. Şoförlerin insani ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanlar inşa edilmeli."

Kaynak: AA

Deva Partisi, Deva Partisi, Milletvekili, Hasan Karal, Politika, İstanbul, Ardahan, Ekonomi, Artvin, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Gümrüklerde Dijitalleşme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
19:48 Atina’da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
19:39 Beşiktaş’ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
19:31 Fidan’dan Guterres’e Suriye Görüşmesi Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi
19:25 Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu
19:20 İBB önünde ’azmanbüs’ protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor
19:02 NATO’dan Esad çıkışı: İran ve Rusya’yı suçladılar NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar
19:00 Suriye’de muhalifler, askerler için genel af ilan etti Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 15:33:06. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrüklerde Dijitalleşme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.