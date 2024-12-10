Gümrüklerde Dijitalleşme Çağrısı

Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, "Gümrüklerde dijitalleşme yaygınlaştırılmalı, modernizasyon projeleri devreye sokulmalı." dedi.

Karal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin bazı sınır kapılarında sorunlar yaşandığını belirten Karal, Ardahan ve Artvin illerinde bulunan gümrük kapılarında tırların günlerce bekletildiğini, ihracatçıların büyük kayıp yaşadığını ve tır şoförlerinin insan onuruna yakışmayan koşullara maruz bırakıldığını öne sürdü.

Ardahan ve Artvin sınır kapılarında, bekleme süreleri uzadıkça ortaya çıkan ekonomik kayıpların ve insani mağduriyetlerin de giderek arttığını dile getiren Karal, bu sorunları çözmek için somut bir adımın atılmadığını savundu.

Söz konusu gümrük kapılarında yaşanan sorunların başında yetersiz altyapı ve dijitalleşme eksikliğinin ön plana çıktığını anlatan Karal, şöyle konuştu:

"Gümrüklerde dijitalleşme yaygınlaştırılmalı, modernizasyon projeleri devreye sokulmalı. Dijitalleşme sürecinin tamamlanması, gerekli bilişim altyapısının güçlendirilmesi, tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacaktır. Tam anlamıyla dijitalleşme için yasal ve teknolojik düzenlemelerin sürdürülmesi önem arz etmekte. Gümrüklerdeki personel sayısı artırılmalı ve vardiya sistemi daha etkin hale getirilmeli. Şoförlerin insani ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanlar inşa edilmeli."