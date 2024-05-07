Gümüşhane Üniversitesi'nde Filistin protestosu düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Gümüşhane Üniversitesi'nde Filistin protestosu düzenlendi

Gümüşhane Üniversitesi\'nde Filistin protestosu düzenlendi

ABD ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde gerçekleştirilen Filistin protestolarına destek vermek için Gümüşhane Üniversitesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

07.05.2024 13:57
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ABD ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde gerçekleştirilen Filistin protestolarına destek vermek için Gümüşhane Üniversitesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünden başlayan yürüyüşe AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, Gümüşhane'de AK Parti Gençlik Kolları ve Üniversiteler Birimi (ÜNİAK) Başkanı Arda Can Kılıçarslan ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı yürüyüşte kalabalık ellerinde pankartlarla sloganlar eşliğinde Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşün sonra ermesinin ardından bir basın açıklaması gerçekleştiren Gümüşhane Üniversitesi ÜNİAK Başkanı Arda Can Kılıçarslan, "Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İngilizce olarak da okunan basın açıklamasının ardından, grup atılan sloganların ardından edilen duanın ardından dağıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Filistin, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gümüşhane Üniversitesi'nde Filistin protestosu düzenlendi - Son Dakika

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