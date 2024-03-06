Güney Afrika, Gazze'deki kıtlığı önlemek için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

Politika

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze Şeridi'nde felakete yol açacak bir kıtlığı önlemek üzere alınmasına hükmettiği geçici tedbirlerin güçlendirilmesi için acil bir başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Güney Afrika, bir kez daha Gazze Şeridi için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvuruda bulundu. Güney Afrika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika bugün Uluslararası Adalet Divanı'na, mahkemenin 26 Ocak 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde felakete yol açacak bir kıtlığı önlemek üzere alınmasına hükmettiği geçici tedbirlerin güçlendirilmesi için acil bir başvuruda bulundu" denildi.

"Gerçek sayıların çok daha yüksek olduğuna inanılmaktadır"

Söz konusu başvurunun Gazze Şeridi'nde sadece geçtiğimiz hafta en az 15 çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle gerekli hale geldiği ifade edilen açıklamada, "Gerçek sayıların çok daha yüksek olduğuna inanılmaktadır. Birleşmiş Milletler uzmanları, askeri faaliyetler durdurulmadığı ve abluka kaldırılmadığı takdirde ölümlerin katlanarak artacağı uyarısında bulunuyor" denildi.

Açıklamada, "Çatışmanın tüm tarafları, tüm çatışmaların ve düşmanlıkların derhal durmasını ve tüm rehine ve tutukluların derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır. Taraflar, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri derhal almalıdır. Taraflar, mahkemenin davada verebileceği her türlü kararla ilgili olarak diğer tarafın haklarına zarar verecek veya mahkeme önündeki ihtilafı ağırlaştırabilecek ya da çözümünü zorlaştırabilecek her türlü eylemden ve özellikle silahlı eylemden derhal kaçınmalıdırlar" denildi.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı kıtlık ve açlığı gidermek için acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılacak tedbirleri alması gerektiği belirtilen açıklamada, "İsrail devleti, mahkeme tarafından emredilen tüm geçici tedbirlere işlerlik kazandırmak için bu karar tarihinden itibaren bir ay içinde mahkemeye açık bir rapor sunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Güney Afrika'nın talebi üzerine, UAD'nin İsrail'in diğerlerinin yanı sıra, soykırımı ve soykırıma teşviki önlemek ve cezalandırmak için harekete geçmesini ve kuşatma altındaki Gazze'ye temel hizmetlerin ve insani yardımın derhal ve etkili bir şekilde sağlanmasını emrettiği hatırlatıldı.

"Ne yazık ki İsrail, Mahkeme'nin bağlayıcı kararına uymamıştır"

Söz konusu geçici tedbirlerin mahkeme tarafından, davayla ilgili nihai kararına kadar Filistinlilerin haklarına telafisi mümkün olmayan ve geri döndürülemez zararlar verilmesini önlemek amacıyla verdiği belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki İsrail, Mahkeme'nin bağlayıcı kararına uymamış, bunun yerine Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini tırmandırmıştır. 15 Şubat 2024 tarihinde, İsrail'in Refah'a yönelik saldırı tehdidine cevaben Güney Afrika'dan mahkemeye gönderilen bir mektubun ardından mahkeme, İsrail'e 'Refah'taki tehlikeli durumun, 26 Ocak 2024 tarihinde belirttiği geçici tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirdiğini' hatırlatmıştır. Bu tedbirler arasında İsrail'in 'Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin emniyet ve güvenliğini' sağlama yükümlülüğü de yer almaktadır" denildi. - CAPE TOWN