Güney Afrika, Gazze'deki kıtlığı önlemek için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Güney Afrika, Gazze'deki kıtlığı önlemek için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) Gazze Şeridi'nde felakete yol açacak bir kıtlığı önlemek üzere alınmasına hükmettiği geçici tedbirlerin güçlendirilmesi için acil bir başvuruda bulunduğunu duyurdu. Güney Afrika, geçtiğimiz hafta en az 15 çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine başvuruyu gerçekleştirdiğini belirtti. İsrail'in Gazze'deki kıtlık ve açlığı gidermek için tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

06.03.2024 23:18  Güncelleme: 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze Şeridi'nde felakete yol açacak bir kıtlığı önlemek üzere alınmasına hükmettiği geçici tedbirlerin güçlendirilmesi için acil bir başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Güney Afrika, bir kez daha Gazze Şeridi için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvuruda bulundu. Güney Afrika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika bugün Uluslararası Adalet Divanı'na, mahkemenin 26 Ocak 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde felakete yol açacak bir kıtlığı önlemek üzere alınmasına hükmettiği geçici tedbirlerin güçlendirilmesi için acil bir başvuruda bulundu" denildi.

"Gerçek sayıların çok daha yüksek olduğuna inanılmaktadır"

Söz konusu başvurunun Gazze Şeridi'nde sadece geçtiğimiz hafta en az 15 çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle gerekli hale geldiği ifade edilen açıklamada, "Gerçek sayıların çok daha yüksek olduğuna inanılmaktadır. Birleşmiş Milletler uzmanları, askeri faaliyetler durdurulmadığı ve abluka kaldırılmadığı takdirde ölümlerin katlanarak artacağı uyarısında bulunuyor" denildi.

Açıklamada, "Çatışmanın tüm tarafları, tüm çatışmaların ve düşmanlıkların derhal durmasını ve tüm rehine ve tutukluların derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır. Taraflar, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri derhal almalıdır. Taraflar, mahkemenin davada verebileceği her türlü kararla ilgili olarak diğer tarafın haklarına zarar verecek veya mahkeme önündeki ihtilafı ağırlaştırabilecek ya da çözümünü zorlaştırabilecek her türlü eylemden ve özellikle silahlı eylemden derhal kaçınmalıdırlar" denildi.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı kıtlık ve açlığı gidermek için acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılacak tedbirleri alması gerektiği belirtilen açıklamada, "İsrail devleti, mahkeme tarafından emredilen tüm geçici tedbirlere işlerlik kazandırmak için bu karar tarihinden itibaren bir ay içinde mahkemeye açık bir rapor sunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Güney Afrika'nın talebi üzerine, UAD'nin İsrail'in diğerlerinin yanı sıra, soykırımı ve soykırıma teşviki önlemek ve cezalandırmak için harekete geçmesini ve kuşatma altındaki Gazze'ye temel hizmetlerin ve insani yardımın derhal ve etkili bir şekilde sağlanmasını emrettiği hatırlatıldı.

"Ne yazık ki İsrail, Mahkeme'nin bağlayıcı kararına uymamıştır"

Söz konusu geçici tedbirlerin mahkeme tarafından, davayla ilgili nihai kararına kadar Filistinlilerin haklarına telafisi mümkün olmayan ve geri döndürülemez zararlar verilmesini önlemek amacıyla verdiği belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki İsrail, Mahkeme'nin bağlayıcı kararına uymamış, bunun yerine Filistin halkına yönelik soykırım eylemlerini tırmandırmıştır. 15 Şubat 2024 tarihinde, İsrail'in Refah'a yönelik saldırı tehdidine cevaben Güney Afrika'dan mahkemeye gönderilen bir mektubun ardından mahkeme, İsrail'e 'Refah'taki tehlikeli durumun, 26 Ocak 2024 tarihinde belirttiği geçici tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirdiğini' hatırlatmıştır. Bu tedbirler arasında İsrail'in 'Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin emniyet ve güvenliğini' sağlama yükümlülüğü de yer almaktadır" denildi. - CAPE TOWN

Kaynak: İHA

Güney Afrika, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Afrika, Gazze'deki kıtlığı önlemek için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce Valiliği, Davut Güloğlu'nun iddialarını açıkladı
    00:37 Düzce Valiliği, Davut Güloğlu'nun iddialarını açıkladı

    Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun 'evime polis gönderildi' iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı. Valilik açıklamasında, Güloğlu'nun sosyal medyada yayılan videosunda yer alan ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı ve şüpheli şahısların adreslerinde arama yapılmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

  • Fatih Erbakan: Ahlaklı belediyecilik merhamettir
    00:30 Fatih Erbakan: Ahlaklı belediyecilik merhamettir

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Aday Tanıtım ve Proje Lansmanı programında konuştu. Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin her kesimden insanın dertleriyle dertlenmek olduğunu vurgulayarak, Yeniden Refah Partisi olarak bu anlayışı tüm Türkiye'ye yayacaklarını belirtti.


00:17 Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
23:48 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
22:37 Dışişleri İsrail’in Batı Şeria’daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir
22:15 CHP’de “DEM’e kapılar kapalı“ krizi: Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e ’dilim sürçmedi’ resti CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti
22:02 Mitinge damga vuran anlar Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı Mitinge damga vuran anlar! Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı
23:28 İlk kupasını kazanmaya çok yakın İşte Terim’in finaldeki rakibi İlk kupasını kazanmaya çok yakın! İşte Terim'in finaldeki rakibi
22:14 İsmail Kartal’a ’’Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu’’ soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi İsmail Kartal'a ''Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu?'' soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi
21:53 Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun iddialı proje ile dönüyor Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun iddialı proje ile dönüyor
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı
20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP lideri Özel’den DEM Parti’ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme CHP lideri Özel'den DEM Parti'ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 00:37:38. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika, Gazze'deki kıtlığı önlemek için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement