Güney Kore, ABD ve Japonya ile Ortak Hava Tatbikatı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Güney Kore, ABD ve Japonya ile Ortak Hava Tatbikatı Yaptı

Kuzey Kore'nin füze denemesine yanıt olarak Jeju Adası'nda ortak hava tatbikatı gerçekleştirildi.

03.11.2024 11:14
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, ABD ve Japonya ile birlikte Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesine yanıt olarak Jeju Adası'nın doğusunda ortak hava tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği son kıtalararası balistik füze denemesine Güney Kore, ABD ve Japonya'dan misilleme geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, ABD ve Japonya'nın da katılımıyla Jeju Adası'nın doğusunda ortak hava tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi. Tatbikat kapsamında 3 ülkenin savaş uçaklarının Güney Kore ve Japonya'nın hava savunma tanımlama bölgelerinin kesiştiği noktalarda ABD'ye ait bir B-1B ağır bombardıman uçağına eşlik ettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca önceden belirlenen bir hedefin B-1B uçağının "ezici yeteneklerini" göstermek amacıyla vurulduğu kaydedildi. "Bu tatbikat Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de yaptığı kıtalararası balistik füze denemesine yanıt olarak gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada, "Güney Kore, ABD ve Japonya arasında giderek artan güvenlik iş birliği çerçevesinde, Kuzey Kore'nin tehditlerini caydırmak ve bunlara ortaklaşa karşılık vermek için koordinasyonu güçlendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin füze denemesi bölgede gerilimi artırmıştı

Kuzey Kore 31 Ekim'de "dünyanın en güçlü stratejik füzesi" olarak tanımladığı Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesini test etmişti. Pyongyang'ın hamlesi Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artırmıştı. Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden füze denemesi, Güney Kore, ABD ve Japonya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Pyongyang'dan yapılan açıklamalarda ise, son füze denemesinin "bağımsız bir devletin meşru bir hakkı olduğu" iddia edilmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore, ABD ve Japonya ile Ortak Hava Tatbikatı Yaptı - Son Dakika

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