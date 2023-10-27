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Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, askerler arasında eş cinsel ilişkiyi yasaklayan yasayı onayladı - Son Dakika

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, askerler arasında eş cinsel ilişkiyi yasaklayan yasayı onayladı

Son Güncelleme: 27.10.2023 15:09

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, orduda eş cinsel ilişkiyi yasaklayan askeri ceza kanununun anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Kararda, eş cinsel ilişkinin askerlerin disiplinine ve savaşa hazırlık durumuna zarar verebileceği belirtildi. Aktivistler ise bu kararı ayrımcılık olarak değerlendirdi.

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, silahlı kuvvetler bünyesinde askerler arasında "eş cinsel ilişkiyi" yasaklayan yasayı onayladı.

İKİ YILA KADAR CEZASI VAR

BBC'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi, 4'e karşı 5 oyla, orduda "eş cinsel ilişkiyi" yasaklayan askeri ceza kanunun 92-6 Maddesi'nin anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Kararda, ordudaki "eş cinsel ilişkinin" askerlerin disiplinine ve savaşa hazırlık durumuna zarar verebileceği kaydedildi. Söz konusu askeri ceza kanunu, yasağın ihlali halinde iki yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

AKTİVİSTLER KARARI KINADI

Aktivistler ise "eşcinsel" askerlere ayrımcılık olacağı ve onlara karşı şiddeti arıtabileceği gerekçesiyle söz konusu kararı kınadı.

Güney Kore'de 18 ile 28 yaş arasındaki sağlıklı erkekler için 20 ay kadar süren zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Öte yandan, ülkede, "eş cinsel" evlilikler tanınmazken "eş cinsel" olmak da bazen bir engellilik, hatta sağlıkla ilgili bir durum olarak karşılanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, askerler arasında eş cinsel ilişkiyi yasaklayan yasayı onayladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, askerler arasında eş cinsel ilişkiyi yasaklayan yasayı onayladı - Son Dakika
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