Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "ABD ve Güney Kore arasında yıllar önce aciliyet ve güvenlik kaygısıyla başlayan ilişki sıcak bir dostluk haline geldi" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştükten sonra Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye gelerek Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile bir araya geldi. Güvenlik ittifakı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele alan ikili, görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki kararlılıklarını yineledi. Seul'ün batısındaki Yeouido'daki Ulusal Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Jin-pyo, Kuzey Kore'nin silah programına atıfta bulunarak, "Güney Kore ve ABD, uluslararası işbirliği ve diplomatik diyalog yoluyla nükleer silahlardan arındırma ve barış anlaşması çabalarını teşvik için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

"Washington - Seul ilişkisi çok güçlü"

ABD heyetinin Güney Kore ziyaretinin üç temel direğini "güvenlik, ekonomi ve yönetişim" olarak nitelendiren Pelosi ise, bu alanlarda Seul- Washington ilişkisinin "çok güçlü" olduğunu ve iki ülkenin birbirlerinden çok şey öğrendiğini vurguladı. Washington - Seul ilişkilerinin ABD için çok özel olduğunu belirten Pelosi, bunun nedeninin ise "Yıllar önce aciliyet ve güvenlik kaygısıyla başlayan bir ilişkinin sıcak bir dostluk haline gelmesi" olduğunu ifade etti. Seul yönetimine, Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında Kiev'e olan desteğinden ötürü teşekkür eden Pelosi, devlet başkanları arasındaki ilişkilere ek olarak parlamentolar arası ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Pelosi'nin Güney Kore'deki temaslarının ardından yarın Japonya'ya giderek Başbakan Fumio Kishida ile bir araya gelmesi bekleniyor. - SEUL