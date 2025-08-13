Güney Sudan, Filistinlilerin Yerleştirilmesi İddialarını Yalanladı

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İsrail ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesi ile ilgili görüşme yapıldığı iddialarını yalanladı.

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İsrail basınında çıkan Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesi için İsrail'le görüşme yapıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Bakanlık, "Güney Sudan hükümetinin İsrail ile Filistinli vatandaşların ülkemize yerleştirilmesi konusunda herhangi bir görüşme yaptığı iddiaları tamamen asılsızdır ve hükümetimizin resmi pozisyonunu yansıtmamaktadır" dedi.

Bakanlık, tüm medya kuruluşlarını haber yapmadan önce bilgileri resmi kanallardan teyit etmeye ve gerekli özeni göstermeye çağırarak, bu tür asılsız iddiaların ülkenin uluslararası itibarını zedeleyebileceği uyarısında bulundu. - JUBA