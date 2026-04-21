Gür?sel Tekin İstanbul\'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, "Bütün illere, ilçelere baktığınızda o ilinizdeki, ilçenizdeki siyasetçilerin mal varlığı değişimlerini görüyorsunuz. O parti, bu parti diye ayırmıyorum. Bütün bunları yaparken bir tarafı görmezden gelirseniz, imar çeteleriyle mücadele etmezseniz... CHP belediyelerinde olumsuzluk varsa hiç kimse bu olumsuzluğu onaylayamaz." dedi.

Gürsel Tekin, Şişli'deki bir mekanda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekin, 2012 yılından beri yol arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin gerçek gündemiyle ilgili olağanüstü çaba gösterdiklerini belirterek, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş soruşturmalarında faillerin bulunmasını temenni ettiğini söyledi.

Uyuşturucu bağımlılığının Türkiye için beka meselesi olduğunu kaydeden Tekin, "Bugün uyuşturucu meselesini kendimize dert etmezsek yarın hiçbirimizin can güvenliği olmayacak." dedi.

Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da imar sorunu yaşandığını ifade eden Tekin, "İmar çeteleri çok kudretlidir, kudretlerinin yetmediği bir şey yoktur. O parti, bu parti diye söylemiyorum. Yazık günah değil mi? Bir tarafta şatafatlar yaşanırken diğer tarafta 38-40 milyon insan sosyal yardım kuyruğunda bekler mi?" ifadelerini kullandı.

Tekin, bir basın mensubunun "CHP'ye yapılan operasyonlar hakkında ne söylemek isterseniz?" sorusu üzerine "86 milyonluk bir ülkeyiz, hepimiz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Bütün illere, ilçelere baktığınızda o ildeki, ilçedeki siyasetçilerin mal varlığı değişimlerini görüyorsunuz. O parti, bu parti diye ayırmıyorum. Bütün bunları yaparken bir tarafı görmezden gelirseniz, imar çeteleriyle mücadele etmezseniz... CHP belediyelerinde olumsuzluk varsa hiç kimse bu olumsuzluğu onaylayamaz. Çok sayıda arkadaşımız da maalesef bu sürecin kurbanı oldu. Yanlışlar, doğrular inşallah önümüzdeki süreçte çıkacak." diye konuştu.

Tekin, "Son günlerde CHP'de 1680'e yakın kişi ihraç edildi. Uşak Belediye Başkanı'nın hala ihraç edilmemesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazetecileri hedef alarak açıklamalar yapması hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"1680 arkadaşımız için bunlar bir şeref madalyasıdır, hiç sorun yok. CHP'ye üye olmak bir imzayla olacak şey değildir. CHP'nin kahraman Genel Başkanı İsmet İnönü CHP üyesi değildi. Sayın Bülent Ecevit, CHP üyesi değildi. Siz onu içinizde hissedeceksiniz. CHP'de itiraz kültürü vardır, itaat ederseniz kışlaya dönersiniz, biz kışla değiliz. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yanlışa itiraz edeceksiniz.' demiştir. Zaman zaman itirazlarımız çeşitli arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyebilir ama sayın Genel Başkan'a şunu da hatırlatmak istiyorum, Barış Yarkadaş sadece CHP milletvekili değil, şehit olan CHP'li bir babanın çocuğudur. İnşallah önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızın tamamının rozetini hep birlikte takacağız."

Tekin, CHP İl Başkanlığındaki son durumun sorulması üzerine, mahkeme kararlarını ve yazışmaları basın mensuplarına göstererek, "Savaş meydanlarında kurulan partimizin adliye koridorlarında konuşulmaması için üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sayın Genel Başkan'ımız keşke 5 dakika benimle konuşmuş olsaydı. Sayın Özgür Özel'in iyi bildiği bir şey var, ben Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de yanlışlara itiraz etmiş bir insanım. Bu itirazları yaptığım için kendisine özgür diyen medyanın ilk işi beni yayınlara çıkarmamak oldu. Biz yayın fukarası falan değiliz. Aziz İhsan Aktaş'ın iş ortaklarını yayınınıza çıkardınız, bize 'Bu namussuzlar.' dediler." ifadelerini kullandı.