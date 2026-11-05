Gürer, 7 trilyon 53 milyar liralık bireysel borç yükü için yeni model önerdi - Son Dakika
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Gürer, 7 trilyon 53 milyar liralık bireysel borç yükü için yeni model önerdi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 7 trilyon 53 milyar liraya ulaştığını söyledi. Kredili mevduat bakiyesinin 970 milyar liraya çıktığını belirten Gürer, ekonomide yeni bir modele geçişe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Düşük alım fiyatları, düşük maaş, yüksek faiz ve enflasyonist baskıyla her kesimin içinde bulunduğu sorunlar artmıştır. Bunlar göz önüne alınarak ekonomide yeni bir modele geçişe ihtiyaç olduğu görülüyor." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bankacılık verilerine göre, vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının toplamının 7 trilyon 53 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Kredili mevduat hesaplarının bakiyesinin de 970 milyar liraya ulaştığını aktaran Gürer, "Vatandaş hesabında para kalmadığında, maaşı ya da emekli aylığıyla ay sonunu getiremediğinde bankanın tanımladığı eksi hesaba yönelmektedir. Bu durum vatandaşın yalnızca uzun vadeli kredi kullanmadığını, günlük nakit ihtiyacını da borçla karşılamaya çalıştığını göstermektedir." diye konuştu.

Yılın 10 ayında takipteki alacaklarda ciddi bir artış yaşandığını dile getiren Gürer, ocak ayında 242 milyar lira olan bireysel takipteki alacakların, ekim ayında 405 milyar liraya yükseldiğini aktardı. Vatandaşın borç yükünün büyüdüğünü ifade eden Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En düşük emekli aylığı ve asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştır. Bu ekonomik modelin sürdürülebilirliği yoktur. Sıkı para politikası piyasada para döngüsünün önüne geçmiştir. Düşük alım fiyatları, düşük maaş, yüksek faiz ve enflasyonist baskıyla her kesimin içinde bulunduğu sorunlar artmıştır. Bunlar göz önüne alınarak ekonomide yeni bir modele geçişe ihtiyaç olduğu görülüyor."

Kaynak: AA
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