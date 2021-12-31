Üye Girişi
Gürkan: "Malatya Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacak" - Son Dakika

Gürkan: "Malatya Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacak"

31.12.2021 16:53
Gürkan: "Malatya Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacak"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

2021 yılı sonunda gerçekleşen bu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ESKKK Başkanı Ali Evren, "Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'da çok güzel hizmetler yapılmakta. İlçelerimizin tamamında altyapı, üstyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanmıştır. Bugüne kadar Malatya'da görülmemiş asfalt çalışması gerçekleştirilmiştir. Şehrimize yeni kuşak yollarının açılması sizin döneminizde oldu. Malatya trafiğinin rahatlaması için yapılması gerekenler noktasında biz esnaflar olarak her zaman yanınızda olacağız. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla Malatya'mız çok güzel bir görünüme kavuşmakta. Yapılan güzel hizmetlere ve çalışmalara teşekkür etmeyi bilmek lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman kanaat önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve esnaflarla diyalog halindesiniz. Malatya'ya yapmış olduğunuz güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifinin esnafların işlerini kolaylaştırmak için çalıştığını belirten Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde yaptığımız işleri Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, Kanaat Önderlerimizle, Kurum ve Kuruluş Temsilcileriyle birlikte şehrimizin önünü açmak, gelecek planlaması yaparken sürekli istişare halindeyiz. Şehrin bir taraftan yeşil alanlarının artırılması bir taraftan çevre düzenlemeleri ile altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanında, cephe giydirmeleri çalışmalarımız devam etmektedir. Esnaflarımızın da sağlıklı, hijyen ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları yeni fiziki mekanlara kavuşması noktasında da Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yıllardır Şire Pazarına misafir götüremiyorduk. Yeni yapmakta olduğumuz Malatya'ya ve Türkiye'ye yakışır Kayısı Merkezinde misafirlerimizi rahatlıkla ağırlayacağız. Ayrıca Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Lisanslı Kayısı Deposu, yeni Sanayi sitesi ki esnaflarımız için yeni bir sanayi sitesi yapmaktayız. Bu çalışmalarımız sonlandığı zaman Malatya'mız çağdaş, modern, yeşil alanı bol, yeni yollarla trafik sorunu olmayan Anadolu'da bir şehir olması noktasında çalışmalar yürütmekteyiz. Malatya'nın Türkiye'nin ve Dünya'nın parlayan yıldızı olması noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni kuşak yollarıyla Malatya'nın ulaşım ve trafik sorununu çözmüş olacağız. Bu çalışmalarda her zaman yanımızda olan ESKKK Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında hep birlikte çalışacağız. İnşallah geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz sıkıntıların gelecek yılda yaşanmamasını temenni ediyor. 2022 yılının hemşerilerimize, esnaflarımıza, ülkemize ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

ESKKK Başkanı Ali Evren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hizmetlerinin anısına bir plaket takdim etti. - MALATYA

Gürkan: Malatya Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacak
Gürkan: Malatya Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacak

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Ali Evren, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürkan: 'Malatya Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacak' - Son Dakika


Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti! Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!         
17:11
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı         
14:52
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Gürkan: "Malatya Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement