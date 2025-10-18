KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi

KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi
18.10.2025 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda bağımsız aday Hüseyin Gürlek, oy kullanma işlemlerinin başlamasına saatler kala bir diğer bağımsız aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları yarın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidecek.

SEÇİME SAATLER KALA ERSİN TATAR LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Oy kullanma işlemlerinin başlamasına saatler kala ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek, bir diğer bağımsız aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

"SÖZ KONUSU OLAN VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR"

Gürlek, yaptığı açıklamada, "Bu kritik seçimde KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Doğu Akdeniz'in çıkarları iki devletli bir çözümden yana olup, söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Hüseyin Gürlek Adaylığını Geri Çekti
Hüseyin Gürlek

Bu süreçte kendisine destek veren herkesin de ortak hassasiyetinin bu yönde olduğunu belirten Gürlek, "Bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCE VATAN, ÖNCE DEVLET, ÖNCE KKTC"

Gürlek, adaylıktan çekilmesine ilişkin şunları kaydetti: "Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC."

7 ADAY YARIŞACAK

Hüseyin Gürlek'in adaylıktan çekilmesiyle birlikte, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 7'ye düştü. Seçimde 218 bin 313 seçmen oy kullanabilecek.

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Politika, Gürlek, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ın yeni kaptanları belli oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu
Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat’tan ilginç açıklama Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama
Kavga eden kadınları polis güçlükle ayırdı Kavga eden kadınları polis güçlükle ayırdı
Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım
Abdulkadir Çay Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Oldu Abdulkadir Çay Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Oldu

22:00
Galatasaray’da Leroy Sane’nin gecesi
Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi
21:32
RAMS Başakşehir’in golü VAR’a takıldı
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı
20:13
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı
20:11
Sergen Yalçın’ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
18:43
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu’ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor
18:13
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 22:16:25. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.