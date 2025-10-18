KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları yarın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidecek.

SEÇİME SAATLER KALA ERSİN TATAR LEHİNE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Oy kullanma işlemlerinin başlamasına saatler kala ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek, bir diğer bağımsız aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

"SÖZ KONUSU OLAN VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR"

Gürlek, yaptığı açıklamada, "Bu kritik seçimde KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Doğu Akdeniz'in çıkarları iki devletli bir çözümden yana olup, söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Gürlek

Bu süreçte kendisine destek veren herkesin de ortak hassasiyetinin bu yönde olduğunu belirten Gürlek, "Bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCE VATAN, ÖNCE DEVLET, ÖNCE KKTC"

Gürlek, adaylıktan çekilmesine ilişkin şunları kaydetti: "Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC."

7 ADAY YARIŞACAK

Hüseyin Gürlek'in adaylıktan çekilmesiyle birlikte, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 7'ye düştü. Seçimde 218 bin 313 seçmen oy kullanabilecek.