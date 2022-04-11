Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak - Son Dakika
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Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak

11.04.2022 23:58

Genel seçim yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için bir çok isim söyleniyor. Ön plana çıkan isimlerden biri ise Haşim Kılıç. Bu konuda çok önemli açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Kesinlikle şuna emin olabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir adayın söz konusu olmayacağını söyleyebilirim. Aday CHP kimliğini taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Son günlerde siyaset sahnesi cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaşmasıyla iyice kızıştı. Cumhurbaşkanı adayı belli olmayan muhalefetin kimi öne süreceği merak konusu olurken ortaya birtakım isimler atılıyor.

FARKLI İSİMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi adaylık için öne çıkıyor. Dün ise eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın ismi çatı aday olarak ortaya atıldı.

"ADAY CHP KİMLİĞİNİ TAŞIYACAK"

Bu iddiaları TV100 ekranlarında değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Kesinlikle şuna emin olabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir adayın söz konusu olmayacağını söyleyebilirim. Aday CHP kimliğini taşıyacak. Konuşulan isimler çok kıymetli olabilir ama ana muhalefet lideri dışında bir isim tartışması sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Haşim Kılıç, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak - Son Dakika


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