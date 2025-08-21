Guterres'ten İsrail'e Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze şehrini ele geçirmek için başlattığı operasyonun ardından İsrail'e "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze şehrini işgal planını uygulamaya başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Guterres, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye yönelik askeri operasyonun kaçınılmaz olarak yol açacağı kitlesel ölüm ve yıkımın önlenmesi hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. İsrail yönetiminin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerine de değinen Guterres, "Aynı zamanda İsrail makamlarının Batı Şeria'yı bölecek yasa dışı yerleşim yeri inşaatını genişletme kararı da geri alınmalıdır. Her türlü yerleşim yeri inşaatı uluslararası hukukun ihlalidir" dedi. - NEW YORK