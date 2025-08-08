Guterres\'ten İsrail\'in Gazze İşgali Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'yi işgal kararını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgal kararına uluslararası toplumdan eleştiriler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararına ilişkin açıklama yaptı. Guterres, İsrail'in işgal planını, "Filistinlilerin yaşam şartlarını zorlaştıracak tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay de açıklamasında, "Gazze'deki Filistinliler, korkunç boyutlarda bir insani felakete maruz kalıyor. Genel Sekreter, İsrail hükümetinin Gazze şehrinin kontrolünü ele geçirmeye yönelik planlarından ciddi şekilde endişeleniyor ve bu durumun daha da tırmandırılmasının, Gazze'deki Filistin halkının akıl almaz acısını daha da ağırlaştıracağını aktarıyor. Genel Sekreter Guterres, İsrail'in planları dahilinde daha fazla Filistinlinin zorla yerinden edileceğine, halkın canına kast edileceğine ve bölgede büyük çaplı yıkımlara yol açılacağı konusunda uyarıda bulundu. İsrail hükümetinin bu kararı, milyonlarca Filistinlinin yanı sıra savaştaki rehineler için de halihazırda felaket niteliğindeki durumu daha da derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, bölgede kalıcı ateşkes sağlanması çağrısını tekrarlarken, Gazze Şeridi'ne herhangi bir kısıtlama olmadan insani yardımların sağlanmasına yönelik de çağrıda bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hukuka aykırı işgali sonlandırılmadıkça ve iki devletli çözüm yoluna başvurulmadıkça sürdürülebilir bir çözümün mümkün olmadığı vurgulanırken, Gazze'nin de Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olarak kalması gerektiği belirtildi. - NEW YORK