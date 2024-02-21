Guyana Temsilcisi: İsrail Filistin Topraklarını İlhak Etmiş

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) " İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmasında konuşan Guyana temsilcisi Edward Craven, "İsrail neredeyse tüm Filistin topraklarını ilhak etmiş ve kendi yasalarını bu topraklara da uygulamıştır" dedi.
Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 3'üncü günde devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Guyana temsilcisi söz aldı. Guyana temsilcisi Edward Craven, İsrail'in eylemlerinin küresel barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Ülkesinin Orta Doğu'dan uzak bir bölgede olmasına rağmen Filistin topraklarının işgal edilmesini yakından takip ettiğini belirten Craven, " Gazze'de yaşanan trajik ve süregelen insani felaketin keskin bir şekilde odak noktası haline getirdiği İsrail'in işgal altındaki topraklardaki faaliyetleri, gerçekten küresel bir endişe konusudur" dedi.
İsrail işgalinin sadece Filistin devleti ve Filistin halkı için değil, güç kullanarak toprak elde edilmesine karşı çıkan tüm devletler için de önemli sonuçları olduğunu belirten Craven, "İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmeye devam etmesi, uluslararası hukukun bu temel ilkesine karşı bir suçtur ve barışçıl, güvenli ve istikrarlı bir dünya için ciddi ve sürekli bir tehdittir" dedi.
"Kalıcı işgal askeri fetihtir, ilhaktır ve ilhak elbette uluslararası hukuka göre kesinlikle yasaktır"
İşgalin doğası gereği geçici bir durum olduğunu ifade eden Craven, "İşgalci bir güç işgal ettiği toprakların tek bir parçasını bile ele geçiremez ve kalıcı değişiklikler yapamaz. Kalıcı işgal askeri fetihtir, ilhaktır ve ilhak elbette uluslararası hukuka göre kesinlikle yasaktır" dedi.
"İsrail'in işgali derhal, kapsamlı ve geri döndürülemez bir şekilde sona ermelidir"
İsrail'in işgalinin bir bütün olarak hukuka aykırı olduğunun tartışılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Craven, "İsrail neredeyse tüm Filistin topraklarını ilhak etmiş ve kendi yasalarını bu topraklara da uygulamıştır. İsrail'in işgalini kalıcı hale getirme niyetinde olduğu inkar edilemez. Doğu Kudüs'ün ilhakına ilişkin kesin beyanların yanı sıra kutsal şehrin karakterini derinden değiştiren kasıtlı demografik manipülasyonlar da söz konusudur. İsrail'in işgali derhal, kapsamlı ve geri döndürülemez bir şekilde sona ermelidir" dedi. - LAHEY
Son Dakika › Politika › Guyana Temsilcisi: İsrail Filistin Topraklarını İlhak Etmiş - Son Dakika
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?