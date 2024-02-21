Guyana Temsilcisi: İsrail Filistin Topraklarını İlhak Etmiş

Politika

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) " İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmasında konuşan Guyana temsilcisi Edward Craven, "İsrail neredeyse tüm Filistin topraklarını ilhak etmiş ve kendi yasalarını bu topraklara da uygulamıştır" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 3'üncü günde devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Guyana temsilcisi söz aldı. Guyana temsilcisi Edward Craven, İsrail'in eylemlerinin küresel barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Ülkesinin Orta Doğu'dan uzak bir bölgede olmasına rağmen Filistin topraklarının işgal edilmesini yakından takip ettiğini belirten Craven, " Gazze'de yaşanan trajik ve süregelen insani felaketin keskin bir şekilde odak noktası haline getirdiği İsrail'in işgal altındaki topraklardaki faaliyetleri, gerçekten küresel bir endişe konusudur" dedi.

İsrail işgalinin sadece Filistin devleti ve Filistin halkı için değil, güç kullanarak toprak elde edilmesine karşı çıkan tüm devletler için de önemli sonuçları olduğunu belirten Craven, "İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmeye devam etmesi, uluslararası hukukun bu temel ilkesine karşı bir suçtur ve barışçıl, güvenli ve istikrarlı bir dünya için ciddi ve sürekli bir tehdittir" dedi.

"Kalıcı işgal askeri fetihtir, ilhaktır ve ilhak elbette uluslararası hukuka göre kesinlikle yasaktır"

İşgalin doğası gereği geçici bir durum olduğunu ifade eden Craven, "İşgalci bir güç işgal ettiği toprakların tek bir parçasını bile ele geçiremez ve kalıcı değişiklikler yapamaz. Kalıcı işgal askeri fetihtir, ilhaktır ve ilhak elbette uluslararası hukuka göre kesinlikle yasaktır" dedi.

"İsrail'in işgali derhal, kapsamlı ve geri döndürülemez bir şekilde sona ermelidir"

İsrail'in işgalinin bir bütün olarak hukuka aykırı olduğunun tartışılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Craven, "İsrail neredeyse tüm Filistin topraklarını ilhak etmiş ve kendi yasalarını bu topraklara da uygulamıştır. İsrail'in işgalini kalıcı hale getirme niyetinde olduğu inkar edilemez. Doğu Kudüs'ün ilhakına ilişkin kesin beyanların yanı sıra kutsal şehrin karakterini derinden değiştiren kasıtlı demografik manipülasyonlar da söz konusudur. İsrail'in işgali derhal, kapsamlı ve geri döndürülemez bir şekilde sona ermelidir" dedi. - LAHEY