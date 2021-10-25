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AK Parti Sözcüsü Çelik ve Genel Başkan yardımcısı Dağ'dan büyükelçilerle ilgili açıklama - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik ve Genel Başkan yardımcısı Dağ'dan büyükelçilerle ilgili açıklama

25.10.2021 17:49
AK Parti Sözcüsü Çelik ve Genel Başkan yardımcısı Dağ'dan büyükelçilerle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz. Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, aralarında ABD'nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçisinin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin çıkışıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, Türk milletinin ve devletinin burada görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliğinin dünyaca ünlü olduğunu belirterek, "Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir. Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HASSASİYETİMİZ TARTIŞMA KONUSU DEĞİLDİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi: "Devletler arası bağların güçlendirilmesi noktasında önemli misyona sahip büyükelçiliklerin bu çerçeveye bağlı kalarak görev yapmasından memnuniyet duyduğumuzu, buna karşılık içişlerimize müdahale anlamına gelebilecek her türlü adımı reddettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin bu hassasiyeti, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir. Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır. Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır. Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti yüksek bir diplomatik birikime sahiptir. Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir."DAĞ: BAKALIM MUHALEFET NE YAPACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Twitter hesabından büyükelçilerle ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde, 10 büyükelçi içişlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı. Türkiye'yi masada dizayn etmeye çalışan bu tür girişimler, bugün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır. Bakalım muhalefet etmeyi her milli meselede Türkiye'nin karşısında konumlanmak zanneden, devletin esaslı ve ilkeli duruşunu her fırsatta eleştiren muhalefet ne yapacak?" ifadelerini kullandı.


AK Parti Sözcüsü Çelik ve Genel Başkan yardımcısı Dağ'dan büyükelçilerle ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik ve Genel Başkan yardımcısı Dağ'dan büyükelçilerle ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik ve Genel Başkan yardımcısı Dağ'dan büyükelçilerle ilgili açıklama

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik ve Genel Başkan yardımcısı Dağ'dan büyükelçilerle ilgili açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik ve Genel Başkan yardımcısı Dağ'dan büyükelçilerle ilgili açıklama - Son Dakika
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