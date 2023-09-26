Haberler.com'dan ''AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?'' anketi! İlk sırada Murat Kurum, ikinci sırada Ahmet Misbah Demircan var - Son Dakika

Haberler.com'dan ''AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?'' anketi! İlk sırada Murat Kurum, ikinci sırada Ahmet Misbah Demircan var

Haberler.com\'dan \'\'AK Parti\'nin İBB adayı kim olsun?\'\' anketi! İlk sırada Murat Kurum, ikinci sırada Ahmet Misbah Demircan var
Son Güncelleme: 26.09.2023 16:48

Yerel seçim için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İBB adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Haberler.com olarak sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız ''AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?'' anketinden çıkan sonuca göre; yüzde 53 ile Murat Kurum ilk sırada yer alırken, Ahmet Misbah Demircan büyük bir sürprize imza atarak yüzde 19'luk kesimin desteğiyle ikinci sırada kendine yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Mutlaka almalıyız" dediği İstanbul'da AK Parti'nin adayının kim olacağı henüz netlik kazanmadı. Bu konuda parti kurmayları ince eleyip sık dokurken biz de Haberler.com olarak sosyal medya hesabımızdan "AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?" başlığıyla bir anket çalışması yaptık. Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı ve Ahmet Misbah Demircan'ın yarıştığı anketten sürpriz bir sonuç çıktı.

2. SIRADA SÜRPRİZ BİR İSİM VAR

Dört adayın boy gösterdiği ankette yüzde 53'lük kesimin desteğini alan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ilk sırada yer alırken, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yüzde 19 ile ikinci sırada yer aldı. Gerek Beyoğlu'ndaki belediyecilik tecrübesi, gerekse her kesimi kucaklayıcı kimliğiyle ön plana çıkan Demircan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı geride bırakarak ankette ikinci sırada çıkması sürpriz olarak nitelendirildi.

Haberler.com'dan 'AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?' anketi! İlk sırada Murat Kurum, ikinci sırada Ahmet Misbah Demircan var

FAHRETTİN KOCA 3. SIRADA

Ankette yer alan isimlerden Fahrettin Koca yüzde 18'lik kesimin desteğini alırken, yine adı son dönemlerde aday olması muhtemel isimler arasında geçen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise yüzde 9'luk bir destek aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum, Haberler, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Haberler.com'dan ''AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?'' anketi! İlk sırada Murat Kurum, ikinci sırada Ahmet Misbah Demircan var - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Enner Valencia: Fenerbahçe Dönemi, Brezilya'ya Alışmamı Kolaylaştırdı
17:30 Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor
17:16 Neymar, Jesus ile ilgili çıkan haberleri net bir şekilde yalanladı
17:15 Ünlü marka araba fiyatına kalem satıyor
16:40 İspanyol gazeteciden 10 yıldır tedavi gören Michael Schumacher ile ilgili skandal şaka! Özür dilemek zorunda kaldı
16:31 Haberler.com'dan ''AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?'' anketi! İlk sırada Murat Kurum, ikinci sırada Ahmet Misbah Demircan var
16:10 Dünyaca ünlü zoolog Adam Britton köpeklere tecavüz ve işkence suçlarını kabul etti
15:58 4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar
15:55 Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı
15:52 Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 18:23:29. #1.13#
SON DAKİKA: Haberler.com'dan ''AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?'' anketi! İlk sırada Murat Kurum, ikinci sırada Ahmet Misbah Demircan var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement