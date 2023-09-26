Haberler.com\'dan \'\'AK Parti\'nin İBB adayı kim olsun?\'\' anketi! İlk sırada Murat Kurum, ikinci sırada Ahmet Misbah Demircan var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Mutlaka almalıyız" dediği İstanbul'da AK Parti'nin adayının kim olacağı henüz netlik kazanmadı. Bu konuda parti kurmayları ince eleyip sık dokurken biz de Haberler.com olarak sosyal medya hesabımızdan "AK Parti'nin İBB adayı kim olsun?" başlığıyla bir anket çalışması yaptık. Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı ve Ahmet Misbah Demircan'ın yarıştığı anketten sürpriz bir sonuç çıktı.

2. SIRADA SÜRPRİZ BİR İSİM VAR

Dört adayın boy gösterdiği ankette yüzde 53'lük kesimin desteğini alan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ilk sırada yer alırken, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yüzde 19 ile ikinci sırada yer aldı. Gerek Beyoğlu'ndaki belediyecilik tecrübesi, gerekse her kesimi kucaklayıcı kimliğiyle ön plana çıkan Demircan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı geride bırakarak ankette ikinci sırada çıkması sürpriz olarak nitelendirildi.

FAHRETTİN KOCA 3. SIRADA

Ankette yer alan isimlerden Fahrettin Koca yüzde 18'lik kesimin desteğini alırken, yine adı son dönemlerde aday olması muhtemel isimler arasında geçen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise yüzde 9'luk bir destek aldı.