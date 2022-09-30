Ali Babacan'dan dikkat çeken anekdot: Kendi partilimiz anket firması aradığında korkudan AK Parti demiş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Babacan konuşmasında partilerin anket çalışmalarına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı.

"100 KİŞİDEN SADECE 2 TANESİ ANKETİ TAMAMLIYOR"

"Mitinglerdeki tabloyu yansıtacak bir anket yok" diyen Babacan, "100 kişiyle telefonda ya da yüz yüze konuşmaya teşebbüs ettiğinizde, bu 100 kişiden sadece 10 tanesi görüşmeyi kabul ediyor. Bu 10 kişiden de sadece 2 tanesi anketi sonuna kadar tamamlıyor. Yani siyasi anket, siyasi araştırma olduğunu anladıklarını anlayınca insanlar kalkıp gidiyor" ifadelerini kullandı.

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''PARTİLİMİZ KORKTUĞU İÇİN ANKETTE 'AK PARTİ' DEMİŞ''

Partilerin anket çalışmalarıyla ilgili bir anekdot paylaşan Ali Babacan, "Partimizin il kadın çalışmaları başkanı, telefondan yapılan seçim anketinde korktuğu için AK Parti'yi desteklediğiniz söylemiş. Bu Türkiye'nin bir gerçeği... Telefonda da yüz yüzede de en kolayı AK Parti deyip kurtulmak. Önemli olan korku, baskı ile insanları konuşturmak değil. Önemli olan insanların gönlünü kazanmak. Biz insanların hem zihnini hem de gönlünü kazanıyoruz'' dedi.