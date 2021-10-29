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Son dakika: Bakan Kurum: Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi olacağız - Son Dakika

Son dakika: Bakan Kurum: Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi olacağız

29.10.2021 17:22
Son dakika: Bakan Kurum: Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi olacağız

Son dakika haberler: ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü; eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Türkiye'nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü; eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz. Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi ve en önemli aktörü yapacağız" dedi.

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurulu'nda dünya kamuoyuna ilan ettiği Paris İklim Anlaşması'na taraf olma kararıyla birlikte, ülke olarak yeni ve tarihi bir döneme girdiklerini belirterek, "Bu yeni dönemde, ülkemiz için ortak evimiz dünyanın geleceği için; devrim niteliğinde yeni kararlar alıyoruz. Bugün, Resmi Gazete'de yayımlanan 85 No'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle; 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ismi 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değiştirilmiştir. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın merkez birimleri arasına; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza bağlı kuruluşlar arasına dahil edilmiştir. Yine, İklim Değişikliği Başkanlığı da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELENİN ÖNCÜ ÜLKESİ OLACAĞIZ'Tüm insanlığın ve dünyanın geleceği için alınan bu yeni kararların, Türkiye'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelesine güç katacağını ve her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan uluslararası iş birliğini pekiştireceğini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Çevreye saygılı iklim dostu şehirler sloganıyla; iklim değişikliğiyle uyum politikalarımızı daha da geliştireceğiz. 'Yeşil kalkınma modeliyle' Türkiye'nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü; eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulumuz, tüm sektör temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimizle el ele vererek yeşil kalkınma hamlemizi güçlendirecek ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi başaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair sarsılmaz inancımızla; mazlumun, mağdurun ve hakkın yanında durarak, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi ve en önemli aktörü yapacağız. Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde böylesi bir günde yayımlanan kararnameyle yapılan değişikliklerin milletimize, ülkemize, gelecek nesillerimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle bütün milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."


Murat Kurum, Çölleşme, Türkiye, Gazete, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika: Bakan Kurum: Küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi olacağız - Son Dakika


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