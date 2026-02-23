Hadise'ye Tepki: Vergi Kaçakçısı İfadesi - Son Dakika
Hadise'ye Tepki: Vergi Kaçakçısı İfadesi

23.02.2026 00:07
AK Parti Genel Sekreterinden Hadise'ye, Türkiye'yi küçümsemesi nedeniyle sert eleştiriler.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkeler arasında sayan şarkıcı Hadise'ye tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vah zavallı vah. Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp, konserlerinden bu ülkeye 0,01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa'ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye'yi küçük göstermeye yelteniyor. Cemil Meriç'in dediği gibi 'Müstemleke aydını, efendisinin ayakkabılarını parlatmakla görevli bir köledir.' Kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup bu ezikliğe sarılanlar, Türkiye'nin devleşen büyüklüğü karşısında artık birer sanatçı değil, bu aziz millet için sadece birer utanç vesikasıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

AK Parti, Politika, Türkiye, Hadise, Medya, Son Dakika

