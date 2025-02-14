HAK-İŞ ve CGTL'den Filistin'e Destek Toplantısı - Son Dakika
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Politika

HAK-İŞ ve CGTL'den Filistin'e Destek Toplantısı

HAK-İŞ ve CGTL\'den Filistin\'e Destek Toplantısı

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla bir araya gelen Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Lübnan merkezli işçi sendikası Lübnan Genel İşçi Konfederasyonu (CGTL) ortak toplantı düzenledi.

14.02.2025 14:34
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İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla bir araya gelen Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Lübnan merkezli işçi sendikası Lübnan Genel İşçi Konfederasyonu (CGTL) ortak toplantı düzenledi.

Filistin'e destek amacıyla HAK-İŞ ve Lübnan Genel İşçi Konfederasyonu (CGTL), HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hem Lübnan hem de Türkiye Cumhuriyeti ortak düşmanı olarak siyonist katil İsrail'i ve onun arkasındaki emperyalist Amerika'yı görmektedir. Bu konuda bir mutabakatımız var. Ekonomik anlamda da gerçekten Siyonist İsrail devletinin saldırıları sonucu Filistin'le birlikte Lübnan'da da çok sayıda kardeşimiz şehit edildi. Lübnan'ın da dışına çıkarak Suriye'ye de saldırdılar. Dolayısıyla Siyonist devlet, katil Netanyahu'nun bu saldırıları karşısında kaybettiğimiz Lübnanlı kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Hem de Hak-iş Konfederasyonu olarak bu katillerin Filistin'de yaptığı, yaşattıkları, ihanetler, katliamların Lübnan'a da yapılmış olmasını ve bunu Dünya'nın gözü önünde gerçekleşmiş olmasından bir insan olarak utanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Filistin sorunu 1948'de siyonist devletin kurulmasıyla başladı"

Filistin'deki sorunlarında 70 yılı aşkındır sürdüğünü söyleyen Genel Başkan Arslan, "Bugün burada ortak bir deklarasyon yayınlarının Filistin'de olan tüm dayanışmamızı bir kez daha göstereceğiz. Filistin sorunu 1948'de siyonist devletin kurulmasıyla başladı. Bağımsız ve özgür bir Filistin Devleti kendi topraklarında bütüncül şekilde kuruluna kadar konfederasyon Hak-İş olarak desteğimizi ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Her türlü engellemeye rağmen doğrudan Gazze'ye bazı yardımlarımızı, maddi yardımlarımızı ulaştırdık. Hala yardımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz bir ay süreyle Gazze'nin tam orta yerinde her gün on bin kardeşimize sıcak yemek vermeyi başardık. Gazze direnişini sonuna kadar desteklemeye, onlara her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Sendikalarımızın, üyelerimizin yardım kampanyası devam ediyor. Bu kampanyaya destek veren bütün sendikalarımıza, üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

CGTL Genel Başkanı Al-Asmar ise Türkiye'yi ziyaret etmekten gurur duyduğunu ve Türkiye'nin büyük ağabey olarak görüldüğünü söyledi. Lübnan'ın son zamanlarda çok büyük sıkıntılarda olduğunu belirten Asmar, Türkiye'nin her zaman bu sıkıntıların giderilmesinde yardımcı olunduğunu dile getirdi.

Toplantıya HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, CGTL Genel Başkanı Al-Asmar'ın yanı sıra birçok konfederasyon üyesi katılım sağladı. HAK-İŞ tarafından hazırlanan ve Filistin'deki olayların yer aldığı videonun izletilmesiyle başlayan toplantı, iki genel başkanın konuşmaları ile devam etti. Program, plaket takdimi ve günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, Politika, İsrail, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika Politika HAK-İŞ ve CGTL'den Filistin'e Destek Toplantısı - Son Dakika

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