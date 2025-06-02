Hakan Fidan\'dan BM Temsilcisine Ziyaret

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.