Hakan Fidan Fransa'ya Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan Fransa'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Nisan'da Paris'te Fransa'nın Dışişleri Bakanı ile görüşecek.

01.04.2025 13:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean- Noel Barrot ile görüşmek üzere Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Nisan tarihinde Paris'e resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile görüşmelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye - AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna- Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır.

Bakan Fidan'ın mevkidaşı Barrot ile görüşmelerde, Fransa'yla ikili ilişkilerde olumlu gündem maddelerinin ön plana çıkarılmasına ve yakın diyaloğa verilen önemi ifade etmesi, ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasını desteklendiğini dile getirmesi, enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında ortaklıkların geliştirilmesine yönelik adımlara değinmesi, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının hedef alan ırkçı ve aşırıcı akımlara karşı kararlı bir tutum sergilenmesi hususundaki beklentileri ifade etmesi bekleniyor. Ayrıca Bakan Fidan'ın görüşmeler çerçevesinde, savunma sanayii alanında iş birliğinin önemine ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik görüşlerini aktarması, terörle mücadelede etkin iş birliğinin ve teröre karşı ortak ve kararlı duruşun önemini bir kez daha vurgulaması öngörülüyor.

Avrupa güvenliğinde Türkiye'nin kritik rolü

Fidan'ın Türkiye - AB ilişkilerinin, AB üyesi bazı ülkelerin iç siyasi gündemlerine alet edilmeyerek stratejik bir perspektifte ele alınmasının önemine değinmesi gündemdeyken, bu çerçevede, Türkiye - AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB'nin buna yönelik net ve anlamlı adımlar atması konusunda Fransa'dan beklentileri dile getirmesi, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde sahip olduğu kritik rolün ve Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda eşgüdümün artırılmasının önemini ifade etmesi, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ve adil barışın tesisi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu, barışa giden süreçte tüm Müttefiklerin yakın bir iş birliği içinde çalışması gerektiğini masaya yatıracak.

Suriye'nin terörden arındırılması ve yaptırımlar gündemde

Fidan'ın görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG varlığının sonlandırılması ve DEAŞ'a karşı mücadeleye destek verilmesi yönündeki beklentimizi aktarması, Suriye'deki yeni yönetimle angajmanın artırılmasının ve bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasının ülkenin istikrarı yönünde kritik önem taşıdığını ifade etmesi hedefleniyor.

Ayrıca Fidan görüşmelerde İsrail'in bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden eylemlerine ve Gazze'deki insanlık suçlarına son verilmesini teminen uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Fransa'ya Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika

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