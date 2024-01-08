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Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında "telefon" detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında "telefon" detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir etkinlikte yan yana oturduğu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un telefonuna bakarken kaydedilen karesi dikkat çekti. Sosyal medyada Fidan'ın, eski MİT Başkanı olmasına gönderme yapan onlarca kullanıcısı "Mesleki deformasyon" ifadelerini kullandı.

08.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 11:16
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Dün AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çekilen bir karesi gündem oldu. Fidan'ın Tunç'un telefonuna bakarken çekilen karesine "Mesleki deformasyon" yorumları yapıldı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti aday tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve birçok parti üyesi katıldı. Büyük katılımın gerçekleştiği etkinlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yan yana oturdu. Fidan'ın bir ara Tunç'un telefonuna bakarken kaydedilen karesi dikkat çekti.

Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor

MİT BAŞKANLIĞI DÖNEMİ HATIRLATILDI

Sosyal medyada Fidan'ın, eski MİT Başkanı olmasına gönderme yapan onlarca kullanıcısı "Mesleki deformasyon" ifadelerini kullandı. İşte o yorumlardan bazıları:

Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında 'telefon' detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Fidan\'la Yılmaz Tunç\'un fotoğrafında "telefon" detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor
YORUMLAR (4)
  • Necati Kaya: Meraklı melahat. Yanıtla 30 33
  • Serkan Basar: yokkk eğer yanlış bir mesaj gelirse arkadaşını uyarmak için bakıyordur :) Yanıtla 37 7
  • Mehmet Aydın: Her şeyden önce çok ayıp bir kare Yanıtla 15 21
  • Hayret: Bos bos yorum yapmayin bir fotograf karesi ile. Yilmaz Tunc kendi istegiyle olmus olay Yanıtla 3 5

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Yılmaz Tunç, Hakan Fidan, Gündem, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Fidan'la Yılmaz Tunç'un fotoğrafında "telefon" detayı! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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