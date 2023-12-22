17:42 •
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı•
16:36 • •
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.
Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde müzakereleri devam eden karar tasarısı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Lavrov ve Safadi ile görüştü - Son Dakika