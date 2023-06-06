Hakan Fidan, Twitter'a katıldı! Sadece 4 hesabı takibe aldı

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açılan resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" mesajını verdi.

4 HESABI TAKİP EDİYOR

Twitter'a girmesinin ardından takipçi sayısı hızla yükselen Hakan Fidan'ın sadece 4 hesabı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

HAKAN FİDAN'IN TAKİP ETTİĞİ HESAPLAR

Fidan'ın takip ettiği hesaplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı, Dışişleri Bakanlığı ve bu hesabın İngilizce versiyonu olarak sıralanıyor.