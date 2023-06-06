Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açılan resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" mesajını verdi.
Twitter'a girmesinin ardından takipçi sayısı hızla yükselen Hakan Fidan'ın sadece 4 hesabı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Fidan'ın takip ettiği hesaplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı, Dışişleri Bakanlığı ve bu hesabın İngilizce versiyonu olarak sıralanıyor.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Twitter'a katıldı! Sadece 4 hesabı takibe aldı - Son Dakika