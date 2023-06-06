Hakan Fidan, Twitter'a katıldı! Sadece 4 hesabı takibe aldı - Son Dakika
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Hakan Fidan, Twitter'a katıldı! Sadece 4 hesabı takibe aldı

06.06.2023 16:38

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda dış politika vizyonunu geliştireceklerini dile getirdi. Fidan'ın yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı, Dışişleri Bakanlığı ve İngilizce versiyonunu takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açılan resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" mesajını verdi.

4 HESABI TAKİP EDİYOR

Twitter'a girmesinin ardından takipçi sayısı hızla yükselen Hakan Fidan'ın sadece 4 hesabı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

HAKAN FİDAN'IN TAKİP ETTİĞİ HESAPLAR

Fidan'ın takip ettiği hesaplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı, Dışişleri Bakanlığı ve bu hesabın İngilizce versiyonu olarak sıralanıyor.

Hakan Fidan da Twitter aleminde! Takip ettiği 4 hesap var
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Hakan Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan, Twitter'a katıldı! Sadece 4 hesabı takibe aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Fidan, Twitter'a katıldı! Sadece 4 hesabı takibe aldı - Son Dakika
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