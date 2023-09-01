Safranbolu Belediye Başkanı adayı olmaya hazırlanan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı adayı olmaya hazırlanan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı

Safranbolu Belediye Başkanı adayı olmaya hazırlanan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı
Son Güncelleme: 02.09.2023 09:41

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkan adayı olmayı düşünen ünlü sanatçı Hakan Peker, destek için görüşmelere başladı. Vaatlerinden bahseden şarkıcı "Daha eğlenceli, durağan değil, dinamik olan, insanların merak ettiği bir Safranbolu, sanatsal, kültürel olarak daha çok öne çıkacak" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hakan Peker, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyacağını açıklamıştı. Çalışmalar için kolları sıvayan Peker, iş insanı Şefik Dizdar ile görüşme yaparak destek istedi.

"EKSİKLERLE İLGİLİ BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Peker, "Safranbolu'da ev almıştım, çalışmalarına başlıyorum onun için gelmiştim. İş insanı Şefik Dizdar ile görüşerek istişarede bulunduk. Safranbolu'nun eksikleri, neler yapabilir, edilebilir ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Onun tecrübeleri ve burada yaşayışı ile bize çok şey kattı. Eğer Belediye Başkanı seçilirsek nasıl uygulayıp hayata geçirebiliriz diye fikir edindik" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı olmak için aday olacak olan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı: Sanatçılardan destek alacağız

"SAFRANBOLU DAHA EĞLENCELİ, KÜLTÜREL OLARAK ÖNE ÇIKACAK"

"Genç, dinamik, bol tanıtımlı, çok büyük aktivitelerin olabileceği, bütün turistlerin buraya gelebileceği bir Safranbolu hayal ediyoruz" diyen Peker, "Daha eğlenceli, durağan değil, dinamik olan, insanların merak ettiği bir Safranbolu, Sanatsal, kültürel olarak daha çok öne çıkacak. UNESCO'nun tarihi miras kentinin hakkını verecek bir şekilde yönetilecek bir Safranbolu hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"FESTİVALİ ÖNE ÇIKARMAK İÇİN SANATÇILARDAN DESTEK ALMAMIZ LAZIM"

Uluslararası Altın Safran Festivalinin daha çok ön plana çıkması gerektiğini ifade eden Peker, "O da birazcık sinemadan destek almakla olacak. Sinema sanatçılarından destek almakla olacak. Burada yapılacak aktiviteler, konserler ve ödül geceleriyle beraber bu festivalin çok çok öne çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı olmak için aday olacak olan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı: Sanatçılardan destek alacağız
Safranbolu Belediye Başkanı olmak için aday olacak olan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı: Sanatçılardan destek alacağız
Safranbolu Belediye Başkanı olmak için aday olacak olan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı: Sanatçılardan destek alacağız
Safranbolu Belediye Başkanı olmak için aday olacak olan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı: Sanatçılardan destek alacağız
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Safranbolu Belediye Başkanı adayı olmaya hazırlanan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safranbolu Belediye Başkanı adayı olmaya hazırlanan Hakan Peker, vaatlerini sıraladı - Son Dakika
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