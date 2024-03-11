Hakan Tütüncü, Antalya hal esnafıyla sahur yaptı

Politika

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Ramazan ayının ilk sahurunu Antalya hal esnafı ile yaparak, "Belediye başkanı şehre ufuk çizer, vizyon ortaya koyar, haldeki sorunları biliyorum, hali aydınlık bir dönem bekliyor. Belediyecilik halden anlama işidir" dedi.

Antalya'nın dört bir yanını karış karış dolaşarak hemşehrilerinin gönül kapılarını çalan Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, sebze meyve hal esnafıyla bir araya geldi. Tütüncü, 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk sahurunu Antalya hal esnafıyla yaptı. Haldeki sahur buluşmasına AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, il ve ilçe teşkilatları katıldı. Tütüncü, sahur sofrasında hemşehrileri ile gönül gönüle olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı. Bir esnafın "Halde ilk defa böyle bir sahur ortamında buluştuk başkanım" sözleri üzerine Tütüncü, "Daha biz göreve gelmeden ilkleri yaşatıyoruz. Allah'ın izniyle biz göreve geldiğimizde bakın, görün Antalya'da neler olacak" dedi.

"Hizmet vaat ediyoruz"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Tütüncü, Antalya'nın altın çağı projelerini anlattı. Tütüncü, "5 yılın sonunda, trafik, ulaşım, alt yapı gibi sorunları geride bırakmış, deprem master planlarını yapmış, sağlıklı binalara kavuşmuş, sosyal konutlar üretmiş ve turizmde çok daha farklı adımlar atmış bir Antalya'yı vaat ediyoruz " diye konuştu.

Her yağmurdan sonra dünya kenti Antalya'ya, sele teslim olmuş bir görüntünün hiç yakışmadığının altını çizen Tütüncü, ilçelerde nazım planları ile ilgili, depreme dayanaklı şehirlerle ilgili atılması gereken temel belediyecilik adımları olduğunu ve göreve geldiklerinde bu adımların da atılacağını söyledi.

"Tarım ve hayvancılık destekleri"

Antalya'nın bir tarım şehri olduğunu hatırlatarak konuşmasını sürdüren Tütüncü, "Bu bereketli topraklardan elde ettiğimiz verimi en üst noktaya çıkarmaya çalışacağız. Antalya'nın tarımını yeniden parlayan bir yıldız haline getirmemiz için hep birlikte el ele vermeli ve güçlerimizi birleştirmeliyiz. Turizmi de, geliştirecek hamleler olacak. Bizim hedefimiz Antalya'ya gelen turiste en iyi hizmeti vermek, turisti bizim esnafımızla buluşturacak çareleri üretmek, kenti daha çok gezerek, şehre daha büyük katma değer sağlamasını gerektiren çalışmalar yapacağız" dedi.

Tütüncü, Antalya'nın altın çağında tarıma ve hayvancılığa verecekleri destekleri de sıraladı.

"İşimiz gücümüz hizmet"

"Bizim gecemiz gündüzümüz halkımız, işimiz, belediyemiz, insanımız ve insanlarımızın aydınlık yarınları" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Bizim Antalya Büyükşehir Belediyesi döneminde de işimiz gücümüz belediye olacak, hizmet olacak. Belediye başkanı şehre ufuk çizer, vizyon ortaya koyar. Haldeki sorunları biliyorum. Antalya toptancı halini aydınlık bir dönem bekliyor. Belediyecilik halden anlama işidir" ifadelerine yer verdi.

Hakan Tütüncü, sahurdan sonra hal esnafını ziyaret ederek, bereketli ve bol kazanç dileklerinde bulundu. - ANTALYA