Hakan Tütüncü: Cami de bizim cemevi de

Politika

Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Yan yana can cana olmaya geldik. Cami de bizim cemevi de bizim. Kepez'de cami de yaptık, cemevi de yaptık. Biz kardeşiz, biz etle tırnak gibiyiz" dedi.

Antalya'nın dört bir yanını karış karış gezen Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları çerçevesinde Korkuteli ve Elmalı ilçelerinin köylerini ziyaret etti. Tütüncü, günün ilk ziyaretine, "Bu topraklarda benim atalarımın izleri var" dediği, dedesinin köyü Büyükköy'den başladı. Tütüncü, atalarını yad etti, Cumhur İttifakı Korkuteli Belediye Başkan adayı Dr. Sadık Önal'a destek istedi. Köy sakinleri ile bir araya gelen Tütüncü, Antalya'nın 'altın çağı'nda çiftçilere sağlanacak destekleri anlattı. 1 Nisan'dan sonra en güzel hizmetlerin Antalya'ya, 19 ilçesine ve tüm köylerine geleceğini söyledi. Tütüncü, evi yanan bir vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tütüncü, Büyükköy ve Kırkpınar Yarencik Kültür ve Dayanışma Derneği'ne de uğradı.

"Cami de bizim cemevi de"

Hakan Tütüncü, Korkuteli'den sonra Elmalı İlçesi'ne geçti. Abdal Musa Türbesi'ni ve Abdal Musa Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret etti, Tekke köyü sakinleriyle buluştu. Tütüncü'ye ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Elmalı Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Gökçe eşlik etti. Köy sakinlerine seslenen Tütüncü, "Yan yana can cana olmaya geldik. Cami de bizim cemevi de bizim. Kepez'de cami de yaptık, Kepez'de cemevi de yaptık" diye konuştu. Kepez'de kendisinden cemevi yapılması istendiğini ve Altınova'ya Pir Sultan Abdal Cemevi'ni yaparak teslim ettiklerini hatırlatan Tütüncü, "Biz kardeşiz, biz etle tırnak gibiyiz" dedi.

"Tekke köyüne misafirhane"

Tütüncü, Elmalı Tekke köyüne yapılacak hizmetlerle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan istişareye değindi. Dergahın renovasyonunun tamamlanacağını, bir kütüphane kazandıracaklarını, konser alanı, müze ve çevre düzenlemesi ile dernek binası ve konferans salonunun yenileneceğini söyledi. Elmalı Tekke köyünü ziyaret edecek misafirler içinde bölgeye misafirhane yapılması gerektiğine değinen Tütüncü, "Abdal Musa Türbesi'nin misafirhanesini en güzel şekilde yapıyoruz ve hediye ediyoruz. Huzur-ı pire gelirken eserlerimizle gelmiş olalım. Emeğimizle gelmiş olalım" dedi. Tütüncü, bölgedeki çocuk bahçeleri, spor alanları, halı saha ihtiyaçlarının da en güzel şekilde tamamlanacağını söyledi.

Akçaeniş köyünü unutmadı

Tütüncü, bir sonraki ziyaretini de Elmalı Akçaeniş köyüne gerçekleştirdi. 1 Nisan'dan itibaren hizmetlerinde eserlerinde en güzelini Akçaeniş köyüne getireceklerini söyledi. - ANTALYA