Hakan Tütüncü, oy kullandı ve demokrasi kültürünün kazanmasını istedi

Politika

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, yerel seçimlerdeki oyunu kullandı. Türkiye ve Antalya'da demokrasi kültürünün kazanmasını istediğini belirten Tütüncü, "Bugün karar günü ve kararı da aziz milletimiz karar verecek. Onların verdiği karar başımızın gözümüzün üstünde olacak" dedi.

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hakan Tütüncü, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere sabah 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesindeki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'na geldi. 1344 nolu sandıkta eşiyle birlikte oy kullanan Tütüncü, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlık vazifemizi yerine getirdik"

Seçimlerin Antalya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Tütüncü, "Yarından itibaren başlayacak ve 5 yıl devam edecek yeni süreçte şehirlerimizi idare edecek yerel yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Biz de sevgili eşimle birlikte geldik ve bugün vatandaşlık vazifemizi yerine getirdik" dedi.

"Kazanan sevgi, barış ve kardeşlik olsun"

80 gün boyunca sevgi dolu bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Tütüncü, "Bugün karar günü ve kararı da aziz milletimizin kararı olacak. Onların verdiği karar başımızın gözümüzün üstünde olacak. Önceki seçimlerde olduğu gibi, onlar en iyi şekilde takdir edip en iyi kararı vereceklerdir. Demokrasi kültürünün kazanmasını Türkiye'nin kazanmasını Antalya'mızın kazanmasını istiyoruz. İnşallah huzurla tamamladığımız ve demokrasi tarihimize de çok özel harflerle yazılmış bir seçim olarak kayıtlara girer. Kazanan sevgi, barış ve kardeşlik olsun" dedi. - ANTALYA