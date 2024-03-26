Yozgat\'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti

Pazar günü düzenlenecek olan yerel seçimler için adayların çalışmaları devam ediyor. Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Ak Parti'den Belediye Başkan adayı olan Şabettin Aksoy ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'ün düzenlediği mitinge damga vuran anlar yaşandı. Aksoy, seçim otobüsü üstünde halka hitap ederken 'Oy için kimseye iftira atmayacağız, hakaret etmeyeceğiz' diyerek vatandaşa söz verdi. Ancak mikrofonun açık olduğunu unutarak, yanındaki AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'e, 'Seçimi kazanırsa AK Parti'ye geçeceğiz diyormuş g.vatlar' ifadelerini kullandı.
2019 yılındaki yerel seçimlerde toplam 3 bin 431 seçmeni olan Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında Ak Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül ve Yozgat Kadışehri Adayı Şabettin Aksoy seçim otobüsünün üstünde vatandaşa hitap ederek oy istedi. Ancak bu sırada mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Aksoy'un söylediği sözler duyanları şaşkına çevirdi.
Aksoy'un yanındaki kişiye "Ses niye çıkmıyor?" dediği duyulurken, "Size öyle geliyor, çıkıyor efendim" yanıtını aldı. Konuşması için kürsüye çıkan başkan adayı Aksoy, "Seçimi kazanmak için, oy için hiç kimseye iftira atmayacağız, hakaret etmeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız, fitne fesat üretmeyeceğiz." sözleriyle vatandaştan oy istedi. Konuşmanın bitmesinin ardından Şabettin Aksoy, yanında bulunan Ak Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül'ün kulağına eğilerek, "Seçimi kazanırsak Ak Parti'ye geçeceğiz diyormuş g.vatlar." dediği tüm alanda duyuldu.
Dakikalar önce, "Hakaret etmeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız." diyen başkan adayı Aksoy'un mikrofonun açık olduğunu unutarak kullandığı bu sözler tüm alanda duyuldu. Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Kürsüye çıkan milletvekili Akgül'ün kulağına tekrar eğilen başkan adayı Aksoy'un, "Kadışehir'de hiç böyle kalabalık olmadı ağabey. 'Muhteşemsin Kadışehri' de." sözleriyle sufle verdiği görüldü. Milletvekili Akgül, konuşması sırasında icraat ve vaatleri sıraladığı esnada Şabettin Aksoy tekrar devreye girdi ve milletvekilinin söylemesi için pek çok cümleyi kağıttan okumaya devam etti. O anlarda yaşanan her şey kayıt altına geçti.
Konuyla alakalı ise henüz bir yetkiliden açıklama gelmedi.
Son Dakika › Politika › Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti - Son Dakika
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 192 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyon, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmak ve uyuşturucu maddeleri adalete teslim etmek amacıyla gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tohumların korunmasının en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunu vurgulayarak projenin her geçen yıl güçlenerek devam ettiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.
Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarın seçimlere devam edilecek. 337 üyenin oy kullandığı 5. turda adaylardan Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı ve yeni adaylık başvuruları alınarak turlara devam edilecek.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri ve gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı. Şeffaf yönetim anlayışını benimseyen Çatal, vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?