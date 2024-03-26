Yozgat\'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti

Politika

Pazar günü düzenlenecek olan yerel seçimler için adayların çalışmaları devam ediyor. Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Ak Parti'den Belediye Başkan adayı olan Şabettin Aksoy ve Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'ün düzenlediği mitinge damga vuran anlar yaşandı. Aksoy, seçim otobüsü üstünde halka hitap ederken 'Oy için kimseye iftira atmayacağız, hakaret etmeyeceğiz' diyerek vatandaşa söz verdi. Ancak mikrofonun açık olduğunu unutarak, yanındaki AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'e, 'Seçimi kazanırsa AK Parti'ye geçeceğiz diyormuş g.vatlar' ifadelerini kullandı.

2019 yılındaki yerel seçimlerde toplam 3 bin 431 seçmeni olan Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında Ak Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül ve Yozgat Kadışehri Adayı Şabettin Aksoy seçim otobüsünün üstünde vatandaşa hitap ederek oy istedi. Ancak bu sırada mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Aksoy'un söylediği sözler duyanları şaşkına çevirdi.

"HAKARET ETMEYECEĞİZ" DEDİKTEN SONRA HAKARET ETTİ

Aksoy'un yanındaki kişiye "Ses niye çıkmıyor?" dediği duyulurken, "Size öyle geliyor, çıkıyor efendim" yanıtını aldı. Konuşması için kürsüye çıkan başkan adayı Aksoy, "Seçimi kazanmak için, oy için hiç kimseye iftira atmayacağız, hakaret etmeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız, fitne fesat üretmeyeceğiz." sözleriyle vatandaştan oy istedi. Konuşmanın bitmesinin ardından Şabettin Aksoy, yanında bulunan Ak Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül'ün kulağına eğilerek, "Seçimi kazanırsak Ak Parti'ye geçeceğiz diyormuş g.vatlar." dediği tüm alanda duyuldu.

KÜRSÜYE ÇIKAN MİLLETVEKİLİNE SUFLE VERDİ

Dakikalar önce, "Hakaret etmeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız." diyen başkan adayı Aksoy'un mikrofonun açık olduğunu unutarak kullandığı bu sözler tüm alanda duyuldu. Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Kürsüye çıkan milletvekili Akgül'ün kulağına tekrar eğilen başkan adayı Aksoy'un, "Kadışehir'de hiç böyle kalabalık olmadı ağabey. 'Muhteşemsin Kadışehri' de." sözleriyle sufle verdiği görüldü. Milletvekili Akgül, konuşması sırasında icraat ve vaatleri sıraladığı esnada Şabettin Aksoy tekrar devreye girdi ve milletvekilinin söylemesi için pek çok cümleyi kağıttan okumaya devam etti. O anlarda yaşanan her şey kayıt altına geçti.

Konuyla alakalı ise henüz bir yetkiliden açıklama gelmedi.