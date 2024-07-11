Hamas, arabulucuların Gazze'deki ateşkes görüşmeleriyle ilgili bilgi vermedi

Politika

Hamas, arabulucuların Gazze'deki ateşkes görüşmeleriyle ilgili henüz bilgi vermediğini söyledi.

Mısır basını, Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayacağını ve Mısırlı heyetin görüşmelerine Doha'nın ardından bugün de Kahire'de devam edeceğini aktarmıştı. Hamas müzakerelere yönelik açıklamasında, arabulucuların Gazze'deki ateşkes görüşmeleriyle ilgili henüz bilgi vermediklerini söyledi. İsrail'i zaman kazanmak ve görüşmelerin şu anki oturumu engellemekle suçlayan Hamas, "İşgal güçleri, müzakerelerin bu turunu engellemek amacıyla zaman kazanmak için oyalama politikasını sürdürüyor" dedi. - KAHİRE