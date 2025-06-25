Hamas: Ateşkes Görüşmeleri Yoğunlaşıyor

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, İsrail'le yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaparak, "Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşlerimizle temaslarımız durmak bilmedi, son saatlerde yoğunlaştı" dedi.

İran-İsrail çatışmasının ateşkes ile sonuçlanmasının ardından Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde barış sağlanmasına ilişkin görüşmelerin yoğunlaştığı belirtildi. Hamas yetkilisi Taher al-Nunu açıklamasında, "Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşlerimizle olan temaslarımız durmak bilmedi hatta son saatlerde daha da yoğunlaştı. Ancak, henüz bize yeni bir teklif ulaşmadı" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise yaptığı açıklamada, "Katar, İsrail-İran ateşkesinin ardından oluşan ivmeden faydalanmak amacıyla Gazze'deki rehine takası ve ateşkes anlaşmalarına ilişkin tüm taraflarla temas halinde" ifadelerini kullandı. El-Ensari, "Şimdi Başkan Trump'ın bunu zorlamasının tam zamanı ve bu konuda samimi olduğuna inanıyoruz. Bu konuda yardımcı olmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

"İran ve İsrail'deki ateşkesi bir ivme oluştursa da henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Yürürlükte olan anlaşmayla ilgili şu an değinemeyeceğim pek çok ayrıntı var. Ancak, görüşmelerde gündeme gelen parametrelerin aynı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanan el-Ensari, daha sonra İran'ın Katar topraklarındaki ABD üssüne gerçekleştirdiği saldırıya değindi. El-Ensari, Tahran yönetiminin ülkesinin topraklarına düzenlediği saldırıyı, "iki ülke arasındaki ilişkilerde bir yara" olarak niteledi.

"İsrail ve Hamas çatışmasının sonlandırılması için harika bir ilerleme kaydediyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın sonlandırılması için harika bir ilerleme kaydediyoruz. Bunun gerçekleştirdiğimiz saldırılar sayesinde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanarak ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarının Orta Doğu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini öne sürdü. - GAZZE