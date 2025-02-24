Hamas: Ateşkes için 620 Mahkumun Serbest Bırakılması Şart - Son Dakika
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Politika

Hamas: Ateşkes için 620 Mahkumun Serbest Bırakılması Şart

Hamas, İsrail'in 620 Filistinli mahkumu serbest bırakmaması durumunda ateşkes görüşmelerine katılmayacak.

24.02.2025 14:34
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim yaptığı açıklamada, İsrail'in cumartesi günü serbest bırakmadığı Filistinli mahkumlara vurgu yaparak, "Bu 620 Filistinli serbest bırakılmadığı sürece ateşkes görüşmelerine katılamayız" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim, İsrail'in ihlalleri ve ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına yönelik görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek cumartesi günü serbest bırakmadığı Filistinli mahkumlara değinen Naim, "Arabuluculara net ve güçlü bir mesaj ilettik: Bu 620 Filistinli serbest bırakılmadığı sürece ateşkes görüşmelerine katılamayız" dedi.

Hamas'ın anlaşmaya göre tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydeden Naim, "Ne yazık ki Netanyahu ve hükümeti her zaman anlaşmayı baltalamaya ve sabote etmeye çalışmıştır. Çok sayıda ihlal gerçekleştirdiler, 100'den fazla Filistinliyi öldürdüler, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının büyük bir kısmının Gazze Şeridi'ne girişini engellediler ve son olarak 600'den fazla Filistinli mahkumu serbest bırakmayı reddettiler" diye konuştu.

Ateşkes anlaşmasının yakın geleceği ve Hamas'ın bu hafta yapması gereken İsrailli esirlerin 4'ünün cenazesini telim edip etmeyeceği sorusuna Naim, "Tüm seçenekler masada. Bir sonraki adıma geçmeden önce, 620 mahkumun serbest bırakılması olan geçmiş adımın atıldığından emin olmalıyız. Çünkü Netanyahu açıkça anlaşmayı kasten sabote ettiğine dair güçlü mesajlar gönderiyor. Savaşa geri dönmek için ortamı hazırlıyor. Bu nedenle diğer 4 cenazeyi alıp üzerinde anlaşmaya varılan sayıdaki Filistinliyi ve 620 Filistinliyi yine serbest bırakmayacağının garantisi nedir?" yanıtını verdi.

"İşgal anlaşmaya bağlı kalmadıkça direniş yeni müzakerelere girmeyecektir"

Hamas sözcüsü Abdüllatif el-Kanu, İsrail'in ateşkesin ilk aşamasının tüm yükümlülüklerini uygulamamasının "kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını tamamlama yolunda ilerlemeye hizmet etmediğini" söyledi. El-Kanu yaptığı açıklamada, "İşgal anlaşmaya bağlı kalmadıkça ve ilk aşamanın gereklerini yerine getirmedikçe direniş yeni müzakerelere girmeyecektir. İnsani yardım protokolünün uygulanmaması ve 7. grup mahkumların serbest bırakılmasının ertelenmesi, işgalcilerin anlaşmayı bozma niyetlerini gösteriyor" dedi. Hamas sözcüsü el-Kanu, İsrail'in tekrarlanan ihlalleri konusunda arabulucularla temas halinde olduklarını belirtti.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması çerçevesinde cumartesi günü 6 İsrailli esiri serbest bırakırken, İsrail anlaşmayı ihlal ederek 620 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını ertelemişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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