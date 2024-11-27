Hamas: Ateşkes İçin Hazırız

Politika

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Fransız medyasına yaptığı açıklamada, " Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ve esir takasına ilişkin ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdik" dedi.

Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasının ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Lübnan'da sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Üst düzey yetkili, Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Yetkili, "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ve esir takasına ilişkin ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdik" ifadelerini kullandı. Yetkili, İsrail'i anlaşmayı engellemekle suçladı. - GAZZE