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Hamas, İsrail'in ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını ertelediğini belirtti - Son Dakika

Hamas, İsrail'in ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını ertelediğini belirtti

Hamas, İsrail\'in ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını ertelediğini belirtti
15.11.2023 22:23

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının uygulanması konusunda oyalama politikası izlediğini ve yalan beyanlarda bulunmakta ısrar ettiğini belirtti. İsrail'in, Hamas'ın elinde bulunan 50 kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında kendi hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakmayı ve gerçek bir insani ateşkes ilan etmeyi reddettiği kaydedildi.

Hamas, İsrail'in ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının uygulanması konusunda oyalama politikası izlediğini ve yalan beyanlarda bulunmakta ısrar ettiğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rişk, İsrail'in, Hamas'ın elinde bulunan 50 kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında kendi hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakmayı ve gerçek bir insani ateşkes ilan etmeyi reddettiğini kaydetti.

Anlaşmanın aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelere insani yardımın ulaştırılması ve yardımların dağıtılmasına olanak tanıyan uygun güvenlik ortamının sağlanmasını da içerdiğini ifade eden Rişk, İsrail'in anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadığını, daha fazla zaman kazanmak ve saldırılarını sürdürmek için oyalandığını vurguladı.

İsrail'in, Hamas'ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi'nde 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddettiği belirtilmişti.

Hamas, İsrail'in esir takası konusunu ertelediğini duyurmuştu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.

Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hamas, İsrail'in ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını ertelediğini belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını ertelediğini belirtti - Son Dakika
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