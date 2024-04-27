Hamas, İsrail'in ateşkes ve esir takası önerisine yanıt aldı

Politika

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, Hamas'ın 2 hafta önce sunduğu ateşkes ve esir takasını içeren öneriye İsrail'den yanıt aldıklarını ve bunu inceleyeceklerini belirtti.

Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdürüyor. Katar'da bulunan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya yaptığı açıklamada, Hamas'ın 2 hafta önce sunduğu ateşkes ve esir takasını içeren teklife İsrail'den yanıt aldıklarını ve bunu inceleyeceklerini duyurdu. El-Hayya, "Hamas, 13 Nisan'da Mısırlı ve Katarlı arabuluculara ilettiği öneriye Siyonist işgalcilerin resmi yanıtını bugün aldı" ifadelerini kullandı.

"Her türlü öneriyi değerlendirmeye istekliyiz"

Hamas Hareketinden dün yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın isteklerine ve haklarına gerçekten hitap eden her türlü öneriyi değerlendirmeye istekli olduğumuzu yineliyoruz. Bunlar arasında sürdürülebilir bir ateşkes, işgal (İsrail) güçlerinin tamamen geri çekilmesi, yerinden edilenlerin Gazze'deki evlerine şartsız dönüşü, kapsamlı yeniden inşa çabaları, ablukanın sona ermesi ve temel insani yardımın sağlanması yer alıyor. Ayrıca kendi geleceğini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alma arayışımızın bir parçası olarak anlamlı bir mahkum değişim anlaşmasına doğru ilerlemenin önemini vurguluyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Hamas, 13 Nisan'da İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu.

Mısır heyeti İsrail'e gitmişti

Öte yandan dün Katar medyası, Mısır'dan bir heyetin ateşkes ve rehine anlaşması için İsrail'e gittiğini, heyete Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'in başkanlık ettiğini aktarmıştı. Kamel'in İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşeceği belirtilmişti. Mısırlı bir yetkili ise Kamel'in İsrail ile Gazze'de uzun süreli ateşkes için "yeni bir vizyon" görüşmeyi planladığını söylemişti. Mısırlı yetkili, gerçekleştirilecek görüşmelerin ilk etapta Hamas'ın Filistinli mahkumlarla sınırlı sayıda rehine değişimine ve yerinden edilen Filistinlilerin minimum kısıtlamalarla Gazze'nin kuzeyine geri dönüşüne odaklanacağını aktarmıştı. Yetkili, arabulucuların her iki tarafın ana taleplerinin çoğuna cevap verecek bir uzlaşı üzerinde çalıştığını kaydetmişti.

İsrail medyası ise İsrail savaş kabinesinin İsrail müzakere ekibine Mısır heyetiyle görüşmesinde "daha esnek yaklaşım" benimsemesi için yetki verdiğini belirtmişti. - GAZZE